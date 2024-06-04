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永康砲校將遷移 公所搬至電訊大樓

2024/06/04 05:30

〔記者劉婉君／永康報導〕位在永康區二王里的陸軍砲兵訓練指揮部（俗稱永康砲校），預計明年底搬遷至關廟區，永康區公所隨即將遷至砲校電訊大樓辦公，區公所目前正辦理整修工程的規劃設計案招標中，計畫於年底前完成電訊大樓的耐震詳細評估，二○二七年遷移。

永康砲校遷移計畫已推動超過廿年，國防部於二○○三年核定搬遷政策，隔年行政院核定「永康創意設計園區計畫」，二○一○年內政部核准陸軍關廟校區開發許可後，砲校遷移期程就備受地方關注，數度延期之後，目前預計二○二五年底遷移，原址規劃設立創意設計園區，永康區公所也將搬到砲校電訊大樓，希望讓民眾洽公更方便。

砲校明年底搬到關廟

永康區長李皇興表示，砲校電訓大樓整修工程總經費約一億六千萬元，委託設計監造案已於五月底上網公告，預計七月初完成建築師遴選，先展開建築物的耐震詳評，再根據評估結果進行後續設計。未來設計上希望能保留永康砲校的部分意象，機電線路、空間、動線上，也要符合公所相單位辦公及民眾洽公需求。

擁有廿三萬人口的永康區，目前尚無心理衛生中心，未來也將在砲校現址內新設。李皇興說，若軍方如期完成砲校交接且整修工程招標順利，希望公所可於二○二七年中搬遷完畢，至於永康區公所舊址，共計有三棟建築，將交由市府規劃後續的活化再利用。

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