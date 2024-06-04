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台南龍舟賽6日登場 安平慶平路段交管

台南國際龍舟錦標賽八艘大龍舟及四艘小龍舟，日前已提前亮相點睛。 （市府提供）

台南國際龍舟錦標賽八艘大龍舟及四艘小龍舟，日前已提前亮相點睛。 （市府提供）

2024/06/04 05:30

〔記者王俊忠、王姝琇／台南報導〕今年度台南市國際龍舟錦標賽將於六月六日至十日在安平運河舉行，共有九十七隊二二一二位划槳好手參與競渡，會場周邊同時有攤商展售及舞台表演與民眾同樂，賽事期間周邊路段將管制交通、劃設為行人徒步區，每天下午三時至晚上十時管制車輛進出（住戶除外），警方提醒民眾留意交管路段與時間。

劃設行人徒步區 下午3點起管制

南市警四分局根據市府規劃指出，今年龍舟賽事將於六月六日下午六時起舉行祭江及開幕儀式，之後展開為期五天的龍舟競渡系列活動，十日晚間八時十五分舉行閉幕典禮。

警方表示，龍舟賽事期間，安平區慶平路段（健康三街承天橋以西、安億路安億橋以東）於活動比賽時段將劃設為行人徒步區，其中慶平路與健康三街口、慶平路與育平七街六十巷口、慶平路與安億路口及育平路、育平九街等四個路口，將從每天下午三時至晚間十時管制車輛出入（住戶除外），以供民眾盡情觀賞龍舟競賽、欣賞表演及體驗台南美食小吃，四分局警方會針對會場周邊交通疏導與肅竊，維護賽事安全及道路交通順暢。

為期5天 2212位划槳好手參與競渡

南市警四分局長曹儒林提醒，近日會場舞台及攤架陸續布置，用路人行經慶平路活動路段時，請減速慢行或提前改道行駛，活動期間請注意管制路段，可善加利用安億、運河路停車場及安平港濱歷史公園等停車場，並鼓勵搭乘大眾運輸工具到場，也提醒觀賞龍舟賽的民眾請勿攀爬上運河護欄，注意自身安全。四分局在活動會場主舞台旁設有臨時機動派出所服務民眾。

台南市國際龍舟錦標賽將於六月六日至十日在安平運河舉行。（記者王姝琇攝）

台南市國際龍舟錦標賽將於六月六日至十日在安平運河舉行。（記者王姝琇攝）

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