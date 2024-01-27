協助石川震災重建 台南府會發起捐款

2024/01/27 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕今年元旦強震重創日本能登半島，為感念日本各界對台南二○六震災的關懷與鼓勵，市長黃偉哲與議長邱莉莉除慨捐一個月薪水外，府會昨天共同發起「送愛到日本石川縣捐款活動」，希望號召更多力量賑災，加速能登災後重建工作。

黃偉哲說，石川縣金澤市與台南淵源深厚，台南市與石川加賀市結為友好城市也已十年，互動關係非常密切。此時正是台南發揮國際大愛的時刻，邀請市民共同響應捐款活動。

邱莉莉表示，市議會與石川縣議會、金澤市議會先後簽訂友好交流協定，雙方交流密切。這次府會首長帶頭捐出一個月薪資，也號召更多人加入捐款行列。

南市社會局表示，許多市民也關心詢問捐款賑災事宜，「送愛到石川」行動的捐款期間從昨天起至二月七日晚上十一點五十九分。

社會局將在捐款時間結束後，公布捐款代收總金額並將款項匯撥至日本石川縣政府指定的捐款帳戶。

此次捐款專戶「台南市政府社會局社會救助金專戶」、帳號：○○九○─四五○六─五○五五，捐款銀行：台灣銀行台南分行。社會局提醒捐款人匯款時請指定「捐助日本石川縣震災」並註明捐款人姓名、電話及地址等資訊，以寄發收據。

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