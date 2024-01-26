台南古蹟文創品＋1 虎爺毛巾搭雞腿吸睛

台南古蹟限定虎爺立體造型運動毛巾組，造型可愛。（南市文化局提供）

2024/01/26 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南有「眾神之都」魅力，文化局昨天推出台南古蹟限定「虎你好額、咬錢轉來」虎爺立體造型運動毛巾組，以台南祀典興濟宮的「虎爺」信仰傳說為發想，透過可愛喜氣的虎爺造型傳達傳統文化的意涵。

以祀典興濟宮虎爺信仰發想

有趣的是，據說虎爺喜愛葷食，因此早年信眾大多用生肉、雞蛋來供奉虎爺，近年台南祀典興濟宮也興起宮內供奉的虎爺喜歡吃炸雞，每逢虎爺聖誕祝壽期間，虔誠信眾都會帶著一桶桶的炸雞來參拜，祈求財運及好運氣。因此這次推出的Ｑ版立體虎爺運動毛巾及「雞腿」造型小方巾組合，吸睛效果滿分，也為眾神保佑系列文創商品增添生力軍。只是「雞腿」是假的，讓民眾笑稱「可不可以祈求虎爺神通廣大變真的」！

台語諧音「好額」求財 每組568元

文化局表示，「虎爺」在台灣傳統民間信仰中有「下壇將軍」之稱，「虎爺」台語諧音近「好額」（有錢），因此許多人也視之為能「咬錢」的財神，另方面也是孩童的守護神，保佑健康與聰明才智，搶先在農曆年前以五六八元（諧音：我就發）售價上市。

孔廟春節免費御匾導覽

此外，「全台首學」台南孔廟，保存八方清國皇帝御匾至今，而且歷屆國家元首也承襲贈匾文化，而二○二四年新任總統賴清德贈匾，會高懸在哪個位置？匾額款式及懸掛位置皆有歷史脈絡與意義。南市孔廟文化基金會表示，農曆春節二月十日至十五日（大年初一至初六），免費御匾導覽活動，上午十點台語導覽、下午二點華語導覽，歡迎民眾來一探究竟。

台南古蹟限定虎爺立體造型運動毛巾組，以台南祀典興濟宮「虎爺」信仰為設計靈感。（南市文化局提供）

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