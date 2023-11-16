南科壅塞 爭取建2座跨曾文溪橋

2023/11/16 05:30

麻善大橋與西港大橋間、西港大橋與台17線國姓橋間各一座

〔記者蔡文居／台南報導〕為紓解南科及台十九線西港大橋交通，台南市政府計畫新建兩座跨曾文溪橋，總經費約一百億元，日前已完成期初報告審查，預計二○二四年底完成規劃報告，爭取中央經費。

新建橋梁總經費100億

市議員方一峰昨天總質詢，關心南科及台十九線西港大橋交通壅塞問題，指南科目前就業人口高達九萬多人，未來將增至十二至十三萬人，大北門區很多人都在南科上班，加上曾文溪南岸的新吉工業區，每到上班時間，西港大橋車流非常大，建議開闢南四十一線跨曾文溪橋，從佳里區連接至新吉工業區，以紓解南科及西港大橋車流。

市長黃偉哲表示，市府今年上半年已提出興建計畫向交通部公路總局爭取經費。

工務局代理局長陳世仁表示，目前市府規劃於麻善大橋與西港大橋之間，以及西港大橋與台十七線國姓橋之間，各規劃一座跨曾文溪橋，經費分別為四十餘億及五十餘億元。

明年底完成規劃報告

其中，佳里區南四十一線延伸跨曾文溪接台江大道規劃案（西港大橋與國姓橋之間），南四十一線跨曾文溪橋路線長約十公里，橋長一．五公里，路寬十五至廿公尺。另外，南科烏橋中路跨曾文溪接道一七三線暨南四十線延伸至官田區西庄規劃案（麻善大橋與西港大橋之間）。

兩座橋均於今年十月卅一日期初報告審查完成，預計二○二四年底完成規劃報告，爭取中央經費。

工務局表示，另有「曾文溪北麻豆、佳里地區進入南科園區聯外道路」案，正辦理可行性作業中，待評估路線之後，擇期向地方說明，並視中央有相關補助計畫時研議爭取。

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