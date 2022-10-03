台南推出院銜接長照2.0 每年3千人受惠

南市推出院準備銜接長照2.0服務，對於出院後有長照需求者，由專人客製化返家後照顧計畫。（南市社會局提供）

2022/10/03 05:30

〔記者蔡文居／台南報導〕因應高齡化社會帶來的照顧壓力，台南市推動出院準備銜接長照2.0服務，對於急性醫療出院後面對隨之而來的長照需求，由專人客製化返家後照顧計畫，使民眾能安心返家，順利銜接服務。

有需求可撥打長照專線1966

市長黃偉哲表示，今年截至八月底，台南市共有廿五家出院準備銜接2.0服務合作醫院，提供二千百五多案服務，每年至少三千名住院民眾受惠，南市將持續辦理出院準備評估人員訓練，擴充醫院長照評估量能。對於急性醫療出院後面對隨之而來的長照需求，由專人客製化返家後照顧計畫，使民眾能安心返家，順利銜接服務。若住院民眾即將出院且有長照服務需求者可與醫院出院準備小組或撥打長照專線1966提出申請。

出院前即可進行長照評估

南市社會局表示，有急迫使用長照服務的住院民眾於出院前，透過醫院專業醫療團隊在醫院端即可進行長照失能評估，於出院後迅速獲得「照顧及專業服務」、「喘息服務」、「交通接送服務」、「輔具及居家無障礙環境改善」等長照四大包服務，縮短長照服務等待時間，目前南市已有廿五家醫院加入轉銜長照2.0服務行列。

長照四大服務 縮短等待時間

社會局指出，南市以公益彩券盈餘分配基金支應醫院執行的業務費，以提高執行評估數及提升醫院服務量能，使民眾於出院前即完成長照需求評估，讓長期照顧需求者與照顧者，能於出院之際即順利銜接長照的居家服務、交通服務、喘息服務等服務，獲得完整性及持續性的長照服務，減輕照顧壓力，提升生活品質。

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