譚艾珍版假檢警辦案又來了！台南女子這舉動保近百萬元

台南南區一名李姓女子（右者）到市警六分局報案指有台北檢警單位指她涉入案件，要她每天回報行蹤，員警很快識破這是詐騙伎倆，避免她遭到詐財。（圖：民眾提供）

2024/12/19 10:08

〔記者王俊忠／台南報導〕資深女藝人譚艾珍遭到「假檢警」詐騙事件，引起國人關注詐騙案嚴重程度。台南市南區1名李姓女子於12月13日中午時分，接獲1通假公務機關的電話、指稱李女涉及刑案，幸好當事人機警尋求警方協助，保住自己近百萬辛苦積蓄。

李姓女子告訴員警，對方自稱是「台北市政府社會局」的人員、指稱她的女兒利用她的證件申辦國民年金補助，因而涉及刑事案件，進一步將電話轉接到「北市警局中山分局偵查隊」的偵查佐。員警再三強調案件嚴重、並要求她加入LINE與「台北地檢署檢察官陳玉萍」聯繫。隨後以調查為由，要求她每天回報其行蹤，實則企圖藉機掌握李女財務狀況，進一步下手詐騙。

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因為李女擔心自身安全，生活惶恐不安，17日下午到南市警局六分局鹽埕派出所報案求助。受理的警員蔡耀中了解後，立即識破這是「假冒公務機關」典型的詐騙手法，並提醒李女，這類詐騙集團常藉由電話威脅受害者涉及刑事案件，進而騙取受害人財務資訊及財產，甚至可能稱要派員監管財務，以此詐騙金錢。

員警進一步詢問得知李女名下有4個銀行帳戶，存款與股票合計99萬6千元台幣，幸好李女並未提領款項、也未依照對方指示寄送個人證件、金融卡或信用卡，亦無財產抵押借款情事，未遭受財務損失，阻止李女踏入陷阱被詐財。

南市警六分局長林獻力提醒民眾，詐騙集團常以假冒公務機關人員的手法來迷惑民眾，並利用所謂的刑事案件、財務調查等名義，欲掌握受害者的金錢和行蹤，隨後再佯稱監管財產、進行後續詐騙。因此，民眾接獲類似電話時，應保持冷靜、多方查證，可撥打165反詐騙專線或向附近警局單位求證，避免陷入詐騙圈套。

而且公務機關不會以電話方式要求民眾提供個人財務資訊或加LINE要求配合調查，也不會要求交付存摺、金融卡等物品，若遇到相關情事就要提高警覺、立即向警方報案。

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