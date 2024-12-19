為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    轎車擦撞貨車撞護欄 國1台南後壁火燒車1死2傷

    國道1號南下278公里台南市後壁段，今天（19日）凌晨0時29分發生1輛轎車火燒車事件，造成同車1家人1死3傷。（民眾提供）

    國道1號南下278公里台南市後壁段，今天（19日）凌晨0時29分發生1輛轎車火燒車事件，造成同車1家人1死3傷。（民眾提供）

    2024/12/19 10:53

    首次上稿 09:49
    更新時間 10:53

    〔記者楊金城／台南報導〕1輛轎車今天（19日）凌晨0時29分行經國道1號南下278公里台南後壁段，疑與貨櫃車擦撞再撞外側護欄後失火，轎車女駕駛幸未受傷，但同車的母親、姊妹、阿姨3人分受輕重傷送醫，其中62歲母親王姓婦人傷重不治，確切肇事原因由國道第四警察大隊調查釐清。

    這輛轎車疑追撞1輛載運貨櫃的半聯結車後，再擦撞外側護欄後在路肩起火燃燒，台南市消防局獲報後出動新營、後壁分隊3車7人、嘉義水上分隊支援2車警消4人前往灌救，凌晨1點8分撲滅火勢。

    這輛車由王婦的女兒駕駛，另位女兒在前乘客座，駕駛的阿姨坐右後座，王婦坐左後座，4人在火燒車後皆救出，其中媽媽當場失去生命跡象，開車的女駕駛未受傷。

    救護人員將3傷者分送嘉義長庚醫院、柳營奇美醫院急救，但送至嘉義長庚醫院救治的62歲王姓婦人傷重不治。

    轎車、貨櫃車雙方駕駛人酒測值均為零，詳細事故發生原因由國道警在調查釐清。

    國道第四警察大隊呼籲用路人開車務必注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。

    國道1號南下278公里台南市後壁段，今天（19日）凌晨0時29分發生轎車火燒車意外。（民眾提供）

    國道1號南下278公里台南市後壁段，今天（19日）凌晨0時29分發生轎車火燒車意外。（民眾提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    臺南市今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播