轎車擦撞貨車撞護欄 國1台南後壁火燒車1死2傷

國道1號南下278公里台南市後壁段，今天（19日）凌晨0時29分發生1輛轎車火燒車事件，造成同車1家人1死3傷。（民眾提供）

2024/12/19 10:53

首次上稿 09:49

更新時間 10:53

〔記者楊金城／台南報導〕1輛轎車今天（19日）凌晨0時29分行經國道1號南下278公里台南後壁段，疑與貨櫃車擦撞再撞外側護欄後失火，轎車女駕駛幸未受傷，但同車的母親、姊妹、阿姨3人分受輕重傷送醫，其中62歲母親王姓婦人傷重不治，確切肇事原因由國道第四警察大隊調查釐清。

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這輛轎車疑追撞1輛載運貨櫃的半聯結車後，再擦撞外側護欄後在路肩起火燃燒，台南市消防局獲報後出動新營、後壁分隊3車7人、嘉義水上分隊支援2車警消4人前往灌救，凌晨1點8分撲滅火勢。

這輛車由王婦的女兒駕駛，另位女兒在前乘客座，駕駛的阿姨坐右後座，王婦坐左後座，4人在火燒車後皆救出，其中媽媽當場失去生命跡象，開車的女駕駛未受傷。

救護人員將3傷者分送嘉義長庚醫院、柳營奇美醫院急救，但送至嘉義長庚醫院救治的62歲王姓婦人傷重不治。

轎車、貨櫃車雙方駕駛人酒測值均為零，詳細事故發生原因由國道警在調查釐清。

國道第四警察大隊呼籲用路人開車務必注意車前狀況，切勿分心或疲勞駕駛，避免發生類似事件，危害自身及其他用路人之安全。

國道1號南下278公里台南市後壁段，今天（19日）凌晨0時29分發生轎車火燒車意外。（民眾提供）

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