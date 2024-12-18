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    巴頭、強餵、過肩摔 台南永康知名幼兒園爆虐童7人受害

    南市永康某知名幼兒園爆發虐童案，受害家長由市議員林燕祝陪同出面控訴。（記者蔡文居攝）

    南市永康某知名幼兒園爆發虐童案，受害家長由市議員林燕祝陪同出面控訴。（記者蔡文居攝）

    2024/12/18 16:27

    首次上稿：13:26
    更新時間：16:27（新增園方說法）

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市永康區某知名幼兒園爆發虐童案！受害家長今天出面指控，小孩本月初在園內遭幼教老師巴頭、強餵食，還過肩摔，造成小孩心靈嚴重受創，情緒不穩，半夜莫名哭鬧，讓家長心疼、不捨。台南市教育局表示，已著手調查並保全證據，年底前完成調查，如實屬，涉案者將從重處分、終身不得擔任教保員，幼兒園除開罰，也將處以停招或減招等處分。

    3名家長今天由台南市議員林燕祝陪同在市議會召開記者會；鍾姓家長說，女兒前陣子經常情緒不穩，半夜莫名哭鬧，以為是「被卡到」，後來女兒才說被老師打，經調閱監視錄影帶，發現她女兒在幼兒園也沒有不乖，老師走過去就莫名其妙直接往她女兒後腦勺打過去，然後把她重摔在床上，女兒嚇到一直哭。讓他們看了十分心疼。

    另1名曾姓家長也說，她一對雙胞胎就讀同一所幼兒園，女兒被老師一直拍打後腦勺，女兒大哭，老師還將女兒過肩摔；而兒子因吃飯就比慢，老師竟直接強餵食，兒子吐出來後，老師又將食物硬塞進去，這樣前後多次，還打頭，兒子走到角落大哭。

    家長質疑，老師行為，讓孩子心靈嚴重受創。這種行為不知已持續多久，園方難道都不知情？而且也沒有任何防備，要調閱監視器畫面又一再推拖，只提供片斷，讓家長無從了解孩子發生了什麼事。

    林燕祝表示，台南市教育局最初也不給家長看錄影帶，質疑教育局包庇業者。當看到錄影帶發現幼兒園老師對待小孩的方式，任何人看了都會抓狂，實在太惡劣了，要求嚴懲。

    教育局說明，12月5日獲悉此案後，已立即啟動調查，並外聘3名學者專家組成調查小組，行為人雖已遭幼兒園解僱，但教育局仍將依教保相關人員違法事件調查處理辦法，由委員訪談相關人員並做成調查報告，後續移送認定委員會審議，若認定行為人有情節重大之不當管教，最重將裁處60萬元、終身不得在教保服務機構任教，並公告行為人姓名、負責人姓名及教保服務機構名稱，並從重究責幼兒園管理疏失。

    有關家長要求複製、側錄幼兒園違法事件監視器畫面，教育局表示，依據政府資訊公開法規定，其公開或提供將對違法事件調查造成困難或妨害者，應限制公開或不予提供。因此教育局限制翻攝或複製幼兒園違法事件的攝錄影音資料的作法，已符合法令規定並兼顧家長知的權利。

    園方今天下午發表聲明表達歉意，指園方會全力配合相關單位的檢核與督導。用心守護孩子是他們應盡的責任，對於發生這樣的憾事深感自責，他們會深深警惕並全面檢討，以最誠懇的態度負起責任，以行動證明改進的決心。

    ☆自由電子報關心您：若懷疑孩童遭受身體虐待、精神虐待或是性侵害、性騷擾，請撥打113專線，透過專業社工員接線服務，將可盡快救援在生命危機中的兒童。☆

    家長訴說女兒在幼兒園遭老師虐待的過程，感到十分心疼、不捨。 （記者蔡文居攝）

    家長訴說女兒在幼兒園遭老師虐待的過程，感到十分心疼、不捨。 （記者蔡文居攝）

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