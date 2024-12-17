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    大台南公車「智慧等車」 紅藍綠幹支線上線服務

    大台南公車「智慧等車」服務即日起新增紅、藍、綠幹支線，共擴增45條路線。（圖由台南市政府提供）

    大台南公車「智慧等車」服務即日起新增紅、藍、綠幹支線，共擴增45條路線。（圖由台南市政府提供）

    2024/12/17 14:49

    〔記者王姝琇／台南報導〕大台南公車「智慧等車」服務功能上線以來已突破10萬使用人次，市府宣布，即日起新增紅、藍、綠幹支線，共擴增45條路線，未來亦逐步擴大至更多路線及站位。

    交通局局長王銘德表示，「智慧等車」服務是全國首創針對「等公車」提出的全方位解決方案，民眾利用大台南公車APP、虛擬智慧站牌QRCode或候車亭鍵盤等3種方式，將訊號傳送到公車駕駛座旁的車機，以通知下一站有民眾要上車，解決偶有過站不停的問題，也減輕司機行車壓力。

    王銘德指出，「智慧等車」今年6月起在70路、9橘、橘9-1等3條路線試辦，因台南有發展成熟的公車動態系統，每輛公車上都有車機設備，且早於2015年即已在全市4千多處公車站設置「虛擬智慧站牌」QRcode，所以不必再加裝其他設備，透過程式修改，即可迅速推廣到其他路線。

    「智慧等車」服務即日起在紅、藍、綠幹線及支線啟用，共計45條路線、1801處站位、211輛公車均已擴增改版完成，民眾現可透過大台南公車APP，點選要搭乘的路線和所在站位，或是用手機掃瞄站牌上的「虛擬智慧站牌」QRcode，顯示當站所有路線的預估到達時間，再按下「我要上車」按鈕，系統即可透過公車車機通知司機下一站有民眾要上車。

    在APP和QRcode的智慧等車功能中，如果即將進站的是低地板或無障礙公車，也會一併顯示「輪椅上車」的選項，搭乘輪椅的朋友也可勾選，提早提醒司機預備服務。

    公共運輸處處長吳俁之表示，智慧等車的功能可雙向通知司機和乘客，係為輔助提醒功能，公車進站時請乘客仍務必記得招手搭乘，更為可靠，未來亦將逐步擴增至全市公車路線及站位。

    大台南公車「智慧等車」服務即日起新增紅、藍、綠幹支線，共擴增45條路線。（圖由台南市政府提供）

    大台南公車「智慧等車」服務即日起新增紅、藍、綠幹支線，共擴增45條路線。（圖由台南市政府提供）

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