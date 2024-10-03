避開山陀兒！2024南瀛國際民俗藝術節 大戲「風調雨順」10/5開演

台南400大戲「風調雨順」籌備一年，5日將在新營南瀛綠都心公園開演。（台南市文化局提供）

2024/10/03 17:04

〔記者楊金城／台南報導〕2024南瀛國際民俗藝術節，5日下午將在新營區舉行踩街， 台南400大戲「風調雨順」開演，6日在新營南瀛綠都心公園開幕，雖然遇上「山陀兒」颱風攪局，台南市文化局今天（3日）表示，南瀛國際民俗藝術節踩街、開幕如期舉行。

南瀛國際民俗藝術節自1996年起每2年舉辦一次，是全國歷史最悠久的國際民俗藝術節，因疫情暌違6年後，總算復辦，但碰上颱風來攪局。

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南瀛國際民俗藝術節開幕舞台歷經數日搭建完成，文化局指出，今天已再加強防颱固定舞台鷹架，一些布幔也已捲起固定，舞台屋頂降低高度，並有工作人員一旁待命，希望安然度過強風驟雨，預計明天場地復原也將進行總彩排，這週六新營踩街和6日的開幕都將如期舉行。

南市文化局藝術發展科科長陳富堯指出，2024南瀛國際民俗藝術節將有18國、21個國際團隊、5個國內團隊如八方傳藝、洄瀾舞集等帶來26場演出，精彩亮點包括「日本秋田竿燈祭」、「巴拉圭雷科維舞團」、「智利邁伊瓦舞團」、「拉脫維亞里果民俗舞團」，5日踩街、6日開幕，13日閉幕。因颱風影響班機延誤，部分團隊可能無法趕上開幕，仍在確認行程中。

台南市文化局自製台南400年度大戲「風調雨順」，5日晚間7時30分並為2024南瀛國際民俗藝術節揭開序幕，希望全國在「風調雨順」大戲的眾神護佑下國泰民安。

「風調雨順」首度運用5G科技結合虛擬角色與現實表演，以祈福建醮法會的敘事線貫穿整個故事，將台南傳統的科儀與藝陣、家將與街舞搬上舞台，呈現傳統與創新的結合，展現台南的文化魅力，並創造出更加沉浸式且具互動性的觀演體驗。

台南400大戲「風調雨順」將台南傳統的科儀與藝陣搬上舞台。（台南市文化局提供）

2024南瀛國際民俗藝術節開幕舞台，防颱降低舞台屋頂並固定好舞台結構。（記者楊金城攝）

2024南瀛國際民俗藝術節開幕舞台，防颱降低舞台屋頂並固定好舞台結構。（記者楊金城攝）

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