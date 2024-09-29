龍崎龍船窩賞晨曦、夕陽、觀星秘境 逾300人健走認識人文特色

台南市龍崎區龍船窩觀日平台，可盡覽月世界風情、遠眺高雄內門，也是一處可以欣賞晨曦、夕陽、觀星的好地方。（龍崎區公所提供）

2024/09/29 17:18

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市龍崎區龍船窩觀日平台，位於台南與高雄交界，視野遼闊，可盡覽月世界風情，還可遠眺高雄內門，也是一處可以欣賞晨曦、夕陽、觀星的好地方，逾300位民眾今（29）日同遊健走，認識龍崎的社區人文產業特色。

龍崎區五間步道是五間通往龍船窩的一條農路捷徑，道路頗為陡峭，沿途綠蔭自然幽靜，往北行可至龍船窩觀日亭，龍崎區今天在龍船窩紫竹寺舉行社造成果發表會，帶領各地民眾一起「深入崎境、徠趣遊龍船」。

活動由獲得台南市樂齡活力秀社區組第5名、長者活躍老化競賽南區競賽新秀組最佳團隊獎龍和社區發展協會黑白舞大舞團，表演樂齡活力舞蹈秀揭開序幕，永續發展協會長者也以打擊樂表演共襄盛舉，現場還有圖書館閱讀推廣、性別平等推廣及DIY體驗活動、在地小農市集等。

龍崎區長陳新澈表示，龍船窩觀日平台矗立在龍船山的山脈稜線上，鄰近紫竹寺，是龍崎區有名的低海拔觀日出地點，因沒有遮蔽物阻擋，沿脊線可觀望西側泥岩月世界，東面可眺望高雄內門地區，早上觀日出、傍晚賞日落，也是觀星的熱門景點。五間登山步道全程1.5公里，大小朋友都適合，歡迎各地遊客前來尋幽探訪。

台南市龍崎區龍船窩觀日平台，可盡覽月世界風情、遠眺高雄內門，也是一處可以欣賞晨曦、夕陽、觀星的好地方。（龍崎區公所提供）

逾300位民眾同遊台南龍崎龍船窩五間登山步道。（龍崎區公所提供）

龍崎區公所於龍船窩舉行社造成果發表會。（龍崎區公所提供）

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