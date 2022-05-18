斥資上千萬整建 台南龍船窩觀日亭可遠眺台東關山曙光

龍船窩觀日亭已經整建完工，適合賞景，雲霧環繞時，一片迷濛，宛如仙境。（記者吳俊鋒攝）

2022/05/18 21:56

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮二寮的月世界日出、雲海，遠近馳名，而不遠處的龍崎龍船窩，也欣賞得到相同的美景，天候條件好的時候，還可遠眺台東關山的曙光，政府斥資上千萬元重新整建當地的涼亭、步道，打造更安全的休憩據點，區公所將結合鳳梨竹筍節舉辦健走活動，推廣特色秘境。

在區公所、民代與地方等努力爭取下，啟動龍船窩觀日亭的整建，經費由市政府觀光旅遊局與農委會水土保持局聯手協助，目前已經完工。

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台灣攝影學會副理事長張萬興表示，從龍船窩觀日亭可鳥瞰高雄內門全景，往右一看，還能見到旗山，視野角度廣。

龍船窩海拔約350公尺，觀日亭雖然不是當地最高點，但位置很好，張萬興說，天氣晴朗時，更能眺望到台東，中間是關山，右側為卑南、大武，真的可以看得很遠。

龍崎區長顏振羽指出，龍船窩觀日亭之前就已設置，但年久失修，木棧板毀損，遊客稍有不慎，容易發生危險，連同鄰近的步道一併整建，提供鄉親安全的休憩景點。

配合產業文化活動，區公所本週六與地方結合，將舉辦竹好觀日健行，推廣龍船窩的壯麗美景，迴響熱烈，報名相當踴躍。

龍船窩觀日亭已經整建完工，適合賞景，雲霧環繞時，一片迷濛，宛如仙境。（記者吳俊鋒攝）

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