為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    斥資上千萬整建 台南龍船窩觀日亭可遠眺台東關山曙光

    龍船窩觀日亭已經整建完工，適合賞景，雲霧環繞時，一片迷濛，宛如仙境。（記者吳俊鋒攝）

    龍船窩觀日亭已經整建完工，適合賞景，雲霧環繞時，一片迷濛，宛如仙境。（記者吳俊鋒攝）

    2022/05/18 21:56

    〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南左鎮二寮的月世界日出、雲海，遠近馳名，而不遠處的龍崎龍船窩，也欣賞得到相同的美景，天候條件好的時候，還可遠眺台東關山的曙光，政府斥資上千萬元重新整建當地的涼亭、步道，打造更安全的休憩據點，區公所將結合鳳梨竹筍節舉辦健走活動，推廣特色秘境。

    在區公所、民代與地方等努力爭取下，啟動龍船窩觀日亭的整建，經費由市政府觀光旅遊局與農委會水土保持局聯手協助，目前已經完工。

    台灣攝影學會副理事長張萬興表示，從龍船窩觀日亭可鳥瞰高雄內門全景，往右一看，還能見到旗山，視野角度廣。

    龍船窩海拔約350公尺，觀日亭雖然不是當地最高點，但位置很好，張萬興說，天氣晴朗時，更能眺望到台東，中間是關山，右側為卑南、大武，真的可以看得很遠。

    龍崎區長顏振羽指出，龍船窩觀日亭之前就已設置，但年久失修，木棧板毀損，遊客稍有不慎，容易發生危險，連同鄰近的步道一併整建，提供鄉親安全的休憩景點。

    配合產業文化活動，區公所本週六與地方結合，將舉辦竹好觀日健行，推廣龍船窩的壯麗美景，迴響熱烈，報名相當踴躍。

    龍船窩觀日亭已經整建完工，適合賞景，雲霧環繞時，一片迷濛，宛如仙境。（記者吳俊鋒攝）

    龍船窩觀日亭已經整建完工，適合賞景，雲霧環繞時，一片迷濛，宛如仙境。（記者吳俊鋒攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    台南鳳梨好筍季龍崎場活動 5月每週末都有節目！
    2022/05/09 21:14

    台南鳳梨好筍季龍崎場活動 5月每週末都有節目！
    龍崎土崎里有活動中心了 鄉親歡喜綠美化迎接落成
    2021/12/03 20:05

    龍崎土崎里有活動中心了 鄉親歡喜綠美化迎接落成

    蘇晏霈拍《我的婆婆》外表遭質疑？
    廢蚵架也能變「黑金」 台南龍崎農會窯燒製成海竹炭
    2021/10/19 18:44

    廢蚵架也能變「黑金」 台南龍崎農會窯燒製成海竹炭
    複製曾文水庫成功經驗 台南龍崎夢幻湖展開清淤
    2021/06/27 20:58

    複製曾文水庫成功經驗 台南龍崎夢幻湖展開清淤

    年輕人輕鬆買房 站前特區精品宅夯
    生活今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播