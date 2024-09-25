為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    南美館納農水署嘉南管理處建物 南市文化局：採機關撥用非價購

    左邊建物為南美館1館，右為農水署嘉南管理處辦公室，中間隔著友愛街。（記者蔡文居攝）

    左邊建物為南美館1館，右為農水署嘉南管理處辦公室，中間隔著友愛街。（記者蔡文居攝）

    2024/09/25 14:26

    〔記者蔡文居／台南報導〕台南市美術館二館將升格台南國家美術館，改歸中央營運，並預計於明3月25日開館。對於南美館規劃未來將納入一館對面的農水署嘉南管理處辦公室，議員沈震東今天質詢指外傳市府要花好幾億價購，南市文化局長謝仕淵澄清，並非用購置，而是採機關撥用方式。

    台南市議會今天進行文化局、南美館等部門業務報告質詢，市議員陳怡珍、沈震東分別提出質詢。陳怡珍說，未來南美館在法人保持不變的情形下，如何依靠一館營運支撐需要文化局及相關團隊發揮智慧，希望市府能針對原有的同仁做出妥善的編制規劃，務必做到照顧這些一起打拚的員工，保障留任這些優秀人才。她疾呼，「南美館不能亡！」

    謝仕淵表示，南美館二館收歸國有，未來由中央資源挹注，是希望能帶動台南整體文化藝術發展。期許一館能維持繼續營運，並成為推動台南市美術策展研究及教育的地方平台。南美館二館轉型升格為台南國家美術館還有一段籌備期，需進行財產點交及人事準備，尚需團隊同仁的前置作業協助，短時間內不會有編制改變。

    至於南美館未來將擴大納入對面的農水署嘉南管理處辦公室一事。沈震東質詢說，目前農水署嘉南管理處還有人在辦公，未來是要買下來嗎？聽說要花好幾億元價購？

    謝仕淵表示，在行政院的協調當中，因都是公務單位，應該會採機關撥用的方式，協調過程也有提及農水署嘉南管理處現有的人員還有在辦公，因此會在附近尋覓新的辦公空間供其使用，並非外傳採價購方式。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播