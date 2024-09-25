南美館納農水署嘉南管理處建物 南市文化局：採機關撥用非價購

左邊建物為南美館1館，右為農水署嘉南管理處辦公室，中間隔著友愛街。（記者蔡文居攝）

2024/09/25 14:26

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市美術館二館將升格台南國家美術館，改歸中央營運，並預計於明3月25日開館。對於南美館規劃未來將納入一館對面的農水署嘉南管理處辦公室，議員沈震東今天質詢指外傳市府要花好幾億價購，南市文化局長謝仕淵澄清，並非用購置，而是採機關撥用方式。

台南市議會今天進行文化局、南美館等部門業務報告質詢，市議員陳怡珍、沈震東分別提出質詢。陳怡珍說，未來南美館在法人保持不變的情形下，如何依靠一館營運支撐需要文化局及相關團隊發揮智慧，希望市府能針對原有的同仁做出妥善的編制規劃，務必做到照顧這些一起打拚的員工，保障留任這些優秀人才。她疾呼，「南美館不能亡！」

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謝仕淵表示，南美館二館收歸國有，未來由中央資源挹注，是希望能帶動台南整體文化藝術發展。期許一館能維持繼續營運，並成為推動台南市美術策展研究及教育的地方平台。南美館二館轉型升格為台南國家美術館還有一段籌備期，需進行財產點交及人事準備，尚需團隊同仁的前置作業協助，短時間內不會有編制改變。

至於南美館未來將擴大納入對面的農水署嘉南管理處辦公室一事。沈震東質詢說，目前農水署嘉南管理處還有人在辦公，未來是要買下來嗎？聽說要花好幾億元價購？

謝仕淵表示，在行政院的協調當中，因都是公務單位，應該會採機關撥用的方式，協調過程也有提及農水署嘉南管理處現有的人員還有在辦公，因此會在附近尋覓新的辦公空間供其使用，並非外傳採價購方式。

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