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台南社宅租金曝光 1房型萬元上下

台南社會住宅「宜居小東」1房型，預計打折後約在1萬元上下。（記者洪瑞琴攝）

台南社會住宅「宜居小東」1房型，預計打折後約在1萬元上下。（記者洪瑞琴攝）

2024/09/24 21:41

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南社宅預計明年6月開放進住，南市都發局長徐中強今（24日）在議會答詢時表示，「宜居小東」1房型打折後在1萬元上下，最後尚待南市政府住宅諮詢審議會審議評定，但是一定跟大家的期待不會差太多。

徐中強表示，預定於社宅開放的前4個月，以招租當期的行情來推估租金價位，將以8折、7折、5折、4折的成數，研擬租金分級原則用以區分身分別。「宜居成功」公宅招租辦法將於明年農曆年前後公布，「宜居小東」招租辦法公布時間點則落在明年8月份。

在沈震東、朱正軒等多位議員關切「逼問」下，徐中強首度鬆口表示，3房型面積較大較難預估，他舉例「宜居成功」、「宜居仁愛」配置較多3房型，像是「宜居仁愛」3房型打完折後，可能低於2萬元，「宜居小東」1房型打折後約在1萬上下，但最後還是要依市價租金行情評估，並經南市政府住宅諮詢審議會審議評定，才能對外公布說明，原則上會由3家估價，且只要是合理價格，將會選擇最低價。

市議員陳怡珍指出，「宜居成功」社宅將成為台南首座開放入住的社宅，預計於明年6月開放民眾遷入；而「宜居小東」社宅將於明年底第2座開放入住的社宅。許多人引頸期盼、最關心的即是承租的資格條件與租金價位及評比，是否真能優於市場行情？才能對民眾有實質助益。

市議員蔡筱薇表示，針對長者、青年的部分，出租辦法應放寬父母在同縣市無自有屋才能申請租住，以及長者換居社會住宅隨到隨辦專案，才能真正落實居住正義。

市議員王家貞指出，對於陸續推出的社會住宅，政府如何顧及與維護身障者對於無障礙房型數量需求的權益，以及社宅屋內空間規劃配置的基本生活需求？徐中強回應表示，在特別戶中對身障者有優先評點機制。

永康區「宜居成功」公宅，可望成為南市首批完工的社會住宅。（記者洪瑞琴攝）

永康區「宜居成功」公宅，可望成為南市首批完工的社會住宅。（記者洪瑞琴攝）

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