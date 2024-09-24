台南稽查肉類加工食品 3家業者貯存逾期

台南市衛生局執行「113年肉類加工食品製造業稽查專案」，共查核17家業者，其中3家儲存逾期產品。（南市衛生局提供）

2024/09/24 15:35

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市衛生局執行「113年肉類加工食品製造業稽查專案」，共查核17家業者，其中3家儲存逾期產品，包括滿香實業「豌豆粉」、冠宏肉品「黑胡椒粒」、大新肉品行麻豆廠「雞胸」。另有3件食品安全管制系統準則複查不合格、1件食品標示不合格。

衛生局今日公布「113年肉類加工食品製造業稽查專案」結果，查核17家業者，其中冠宏肉品「黑胡椒粒」、大新肉品行麻豆廠「雞胸」逾期，日月欣食品仁德廠及鑫立祥食品2業者則是食品安全管制系統準則複查不合格，如作業程序書不完整，規定成員未落實執行作業程序等。

另外，滿香實業則同時查獲「豌豆粉」逾期、食品安全管制系統準則複查不合格（小組成員持續教育訓練時數不足）及1件食品標示不合格。上述衛生局已依法處辦且後續業者已完成改善。

衛生局發言人林碧芬表示，肉品製造業者應落實執行衛生安全管理，以確保製售之產品符合食品安全衛生管理法相關規定。食品使用應遵行先進先出之原則，避免食品逾期而不自知，倘經查獲逾期食品，可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

另經公告須執行食品安全管制系統準則類別業者，應確實執行，倘經查獲不符合食品安全管制系統準則且複查不合格者，同樣可處新台幣6萬元以上、2億元以下罰鍰。

台南市衛生局執行「113年肉類加工食品製造業稽查專案」，共查核17家業者，其中3家儲存逾期產品。（南市衛生局提供）

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