台南追劇景點導覽地圖出爐 置入台灣產業向花農致敬

南市觀光旅遊局推出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》拍攝景點導覽地圖。（圖由南市觀光旅遊局提供）

2024/09/19 13:17

〔記者王涵平／台南報導〕公視開台以來最高收視的電視劇《我的婆婆怎麼那麼可愛》完結，片中許多場景在台南拍攝，南市觀光旅遊局推出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》拍攝景點導覽地圖，其中包括選在台灣蘭花園區拍攝介紹台灣蘭花產業，藉此向花農們致敬。

南市觀旅局長林國華表示，《我的婆婆怎麼那麼可愛》第一季以在地餅舖為故事主軸，間接與關廟鳯梨結緣，在台南紮了根，製作人及編劇為第二季進行田調時發現，台灣在蘭花的栽培及育種技術都是世界的先驅，後壁區還設有蘭花生物科技園區，每年定期舉辦國際蘭展，因此決定融入台灣蘭花產業，選了後壁區的蘭花公司作為拍攝地，透過電視劇帶動不同面向的「台灣魂」，把台灣好的產業介紹給觀眾。

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《我的婆婆怎麼那麼可愛2》在中西區、安平區、歸仁、關廟、龍崎、善化、六甲、學甲、後壁共9區拍攝，如一哥彩香一行人帶一婆走訪赤崁樓、原台南公會堂、安平港搭船遊運河；秉愛及偉倫在善化慶安宮前廣場擺攤；小鷗及發貴舉辦婚禮的場地為徠·歸仁飯店等。

導覽地圖即日起於台南火車站旅遊服務中心、安平旅遊服務中心、無米樂旅遊服務中心、中西區公所、安平區公所、歸仁區公所、關廟區公所、龍崎區公所、善化區公所、六甲區公所、學甲區公所、後壁區公所、永華聯合服務中心及民治聯合服務中心提供民眾免費索取，民眾也可至「台南旅遊網」下載。

南市觀光旅遊局推出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》拍攝景點導覽地圖。（圖由南市觀光旅遊局提供）

南市觀光旅遊局推出《我的婆婆怎麼那麼可愛2》拍攝景點導覽地圖。（圖由南市觀光旅遊局提供）

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