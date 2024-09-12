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紀念棒球傳奇蘇正生 台南正生公園暨地下停車場今啟用

台南正生公園暨地下停車場啟用，以棒球傳奇蘇正生為名，以紀念他對台灣棒球的貢獻。（記者蔡文居攝）

台南正生公園暨地下停車場啟用，以棒球傳奇蘇正生為名，以紀念他對台灣棒球的貢獻。（記者蔡文居攝）

2024/09/12 18:15

〔記者蔡文居／台南報導〕斥資逾8億元、位於台南市政府永華市政中心旁的正生公園暨地下停車場，結合公園休憩與停車場功能，擁有500多個汽車格位，為台南市中心最大的立體停車場，並以出身台南的嘉農棒球隊第1代主戰球員蘇正生為名，以紀念他對台灣棒球的貢獻。

台南市政府今天舉辦「正生公園暨地下停車場」啟用儀式，市長黃偉哲表示，正生公園是以「正生精神，永續傳承」為主題，向已故的台灣棒球傳奇蘇正生先生致敬，正生公園地下停車場可提供577席汽車格位，兼具停車及綠地公園休憩與遊戲功能，為繼西門健康立體停車場、水萍塭公園地下停車場後，第3座開放使用的前瞻立體停車場。

今天啟用儀式，包括立委林俊憲及多名議員出席，蘇正生的女兒楊蘇翠如及外孫、外孫女、曾外孫等多名家屬也受邀參加。蘇正生（1912-2008）積極推廣棒球，培育棒球後進，其一生見證台灣棒球發展史，堪稱台灣的棒球國寶，市府登錄台南歷史名人之一。

楊蘇翠如致詞說，她父親出身台南東山，從小熱愛運動，就讀嘉農時愛好棒球，身強體壯，強打擊、速度快，於1931年日治時期代表台灣參加第17屆日本全國中等學校甲子園棒球賽，勇奪亞軍，也帶動後來台灣人對棒球運動的喜愛。

正生公園地下停車場結合共融公園的多目標使用，地下停車場委外經營，緊鄰永華國民運動中心、生活美學館、市政中心及南市議會，地面層公園設有滑梯、兒童籃球場、攀岩場及多項休憩設施。目前停車場開放地下1層，地下2層預計10月底前開放。

交通局長王銘德說，停車場進出車輛可由中華西路二段及美學街進出，並委由專業營運廠商導入智慧停車管理系統，可有效減少民眾等候、尋找停車位的時間，歡迎民眾多加利用。

南市正生公園暨地下停車場，結合公園休憩與停車場功能，擁有500多個汽車格位，為台南市中心最大的立體停車場。（記者蔡文居攝）

南市正生公園暨地下停車場，結合公園休憩與停車場功能，擁有500多個汽車格位，為台南市中心最大的立體停車場。（記者蔡文居攝）

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