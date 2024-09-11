台南西港87歲愛心嬤 連5年秋節前發紅包關懷低收戶

87歲許黃彩好（中）今天在西港慶安宮發放慰問金和關廟麵關懷西港弱勢戶，西港區長李鴻裕（左）感謝她連5年關懷社會的善舉。（記者楊金城攝）

2024/09/11 19:48

〔記者楊金城／台南報導〕揪甘心！南寶樹脂創辦人黃圖的三女兒許黃彩好女士號召家族，連續5年在中秋佳節前發起中秋送暖，今天（11日）在西港慶安宮前舉辦慰問金及物資發放，力行奉獻做公益，有95戶低收入戶每戶獲贈1000元紅包和1盒關廟麵。

許黃彩好高齡87歲，今天到場親自發放慰問金和關廟麵給西港區低收入戶，她親切問候受贈者表達關懷，助人為樂，顯得精神奕奕。

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許黃彩好2018年首次捐助西港低收入戶，再從2020年至今年連5年在中秋節前夕發起慰問弱勢戶慈善活動，她登高一呼，集結家族力量做公益；此外，在重陽節也捐贈西港中低收入戶。她說，期盼以實際行動幫助弱勢家庭，讓社會充滿正能量。

西港區長李鴻裕代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝許黃彩好關懷社會的善舉，盼拋磚引玉，引起更多人幫助更多需要援助的弱勢家庭，也讓美好的善行在家族代代相傳。

西港區長李鴻裕（左）代表市長黃偉哲致贈感謝狀，感謝許黃彩好（右）關懷社會的善舉。（記者楊金城攝）

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