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喝柚花咖啡、吃柚醬吐司 麻豆農會UR品牌生活概念館8/23開幕

台南麻豆區農會在「柚兒園」供銷部成立全國首座UR品牌生活概念館，文旦加工品外包裝也能成為裝飾。（記者楊金城攝）

台南麻豆區農會在「柚兒園」供銷部成立全國首座UR品牌生活概念館，文旦加工品外包裝也能成為裝飾。（記者楊金城攝）

2024/08/14 17:13

〔記者楊金城／台南報導〕台南麻豆文旦種植面積838公頃，全國第一。麻豆區農會在「柚兒園」供銷部成立全國首座UR品牌生活概念館，肥料倉庫大變身成咖啡廳加文旦加工品專賣場，提供柚花咖啡、茶飲、柚醬吐司輕食，23日開幕。

麻豆農會除了創造亮眼業績的五星級超市，在「柚兒園」供銷部去年成立麻豆文旦初級加工場後，農會出資加上農業部補助，最近整修供銷部辦公室、肥料倉庫，再成立全國首座UR品牌生活概念館。

麻豆農會總幹事孫慈敏說，「柚兒園」建置全國首座文旦智慧化分級包裝場、初級加工場和UR品牌生活概念館後，遊客來到「柚兒園」就能明白麻豆文旦產業歷史、文旦生長史、參觀文旦包裝和各式加工品，更能了解麻豆文旦的價值。

UR品牌生活概念館利用肥料倉庫改造，內有文旦加工商品展售、文旦解說，裝潢明亮、簡約，帶有文旦意象，超有時尚風，還未開幕，就引起地方矚目，形容是麻豆隱藏版的幸福咖啡館，適合喝咖啡、沉思放空。

孫慈敏指出，生活概念館提供麻豆專屬的柚花咖啡與柚子茶飲、柚子C飲麗，也提供柚醤吐司等輕食，並是麻豆文旦加工品專賣店，展售柚子蔘、梅柚片兒、柚香沾醬、蜂蜜柚子茶、柚香椒鹽、柚香椒鹽麵、纖柚巧克力等明星商品，讓遊客體驗文旦無所不在的魅力。

結合文旦包裝加工場、UR品牌生活概念館和柚園參觀，麻豆農會也將推出完整的文旦食農教育遊程，推銷麻豆文旦。

台南麻豆區農會在「柚兒園」供銷部成立全國首座UR品牌生活概念館，肥料倉庫大變身成咖啡廳加文旦加工品專賣場，展售櫃設計特別。（記者楊金城攝）

台南麻豆區農會在「柚兒園」供銷部成立全國首座UR品牌生活概念館，肥料倉庫大變身成咖啡廳加文旦加工品專賣場，展售櫃設計特別。（記者楊金城攝）

麻豆農會「柚兒園」的文旦智慧化分級包裝場。（記者楊金城攝）

麻豆農會「柚兒園」的文旦智慧化分級包裝場。（記者楊金城攝）

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