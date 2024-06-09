台南鮮果首插旗北海道 饕客搶排愛文芒果甜點

市長黃偉哲在北海道索朗祭台南物產專區的芒果推廣記者會上熱力行銷台南。（台南市政府提供）

2024/06/09 12:32

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣新鮮水果首度進軍北海道參加YOSAKOI索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り；以下簡稱索朗祭），台南市長黃偉哲親自示範愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，獲得熱烈回響，現場還有水果冰棒和地瓜系列等多種產品，展現台南鮮果與加工品的多元魅力！

黃偉哲積極帶領台南走向國際，7日接待超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰積極爭取投資後，8日再率隊出訪日本行銷台南，登場日本北海道最盛大的索朗祭，這是台南首度代表台灣在索朗祭設攤行銷，更在現場販售台南水果及農特產，創下台灣新鮮水果進軍北海道的首例。

北海道大通公園索朗祭會場台南物產專區8日舉辦「台南芒果推廣記者會」，黃偉哲與台灣國宴主廚阿慶師，一同示範台南愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，獲得廣大迴響，攤位湧入想要一嚐台南芒果美味的饕客，也吸引當地媒體前來採訪。

黃偉哲另抽空前往札幌知名的Ario商場，這裡也是索朗祭表演點之一，商場活動攤車正熱賣期間限定的台南芒果與芒果豆花。

黃偉哲說，相當榮幸參與如此盛大的祭典，台南效法索朗祭的精神，突破傳統框架，以多元形式行銷台南農產，這次選擇透過結合大型祭典活動販售，讓台南芒果和農特產的魅力能直接展現，也趁機讓更多日本民眾認識台南。

索朗祭每年吸引超過200萬人次前往觀賞，至今已超過30年的歷史，這個祭典以「街道就是舞台」為號召，街道舞台分佈在札幌市中心各處，此次台南市除了首次在索朗祭設攤行銷外，台南應用科技大學的同學也獲邀代表台灣參加演出，讓台南形象更廣為人知。

市長黃偉哲在北海道索朗祭台南物產專區的芒果推廣記者會上熱力行銷台南。（台南市政府提供）

市長黃偉哲與國慶廚師阿慶師一同示範芒果甜點。（台南市政府提供）

台灣鮮果北海道索朗祭首登場，民眾爭相試吃台南芒果甜點。（台南市政府提供）

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