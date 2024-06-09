台南鮮果首插旗北海道 饕客搶排愛文芒果甜點
2024/06/09 12:32
〔記者王姝琇／台南報導〕台灣新鮮水果首度進軍北海道參加YOSAKOI索朗祭（YOSAKOIソーラン祭り；以下簡稱索朗祭），台南市長黃偉哲親自示範愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，獲得熱烈回響，現場還有水果冰棒和地瓜系列等多種產品，展現台南鮮果與加工品的多元魅力！
黃偉哲積極帶領台南走向國際，7日接待超微半導體（AMD）董事長暨執行長蘇姿丰積極爭取投資後，8日再率隊出訪日本行銷台南，登場日本北海道最盛大的索朗祭，這是台南首度代表台灣在索朗祭設攤行銷，更在現場販售台南水果及農特產，創下台灣新鮮水果進軍北海道的首例。
北海道大通公園索朗祭會場台南物產專區8日舉辦「台南芒果推廣記者會」，黃偉哲與台灣國宴主廚阿慶師，一同示範台南愛文芒果搭配日本在地食材製成甜點，獲得廣大迴響，攤位湧入想要一嚐台南芒果美味的饕客，也吸引當地媒體前來採訪。
黃偉哲另抽空前往札幌知名的Ario商場，這裡也是索朗祭表演點之一，商場活動攤車正熱賣期間限定的台南芒果與芒果豆花。
黃偉哲說，相當榮幸參與如此盛大的祭典，台南效法索朗祭的精神，突破傳統框架，以多元形式行銷台南農產，這次選擇透過結合大型祭典活動販售，讓台南芒果和農特產的魅力能直接展現，也趁機讓更多日本民眾認識台南。
索朗祭每年吸引超過200萬人次前往觀賞，至今已超過30年的歷史，這個祭典以「街道就是舞台」為號召，街道舞台分佈在札幌市中心各處，此次台南市除了首次在索朗祭設攤行銷外，台南應用科技大學的同學也獲邀代表台灣參加演出，讓台南形象更廣為人知。