曾文水庫持續進補 有效蓄水量突破2億立方米

曾文水庫有效蓄水量已突破2億立方米。（記者吳俊鋒攝）

2024/06/05 20:21

〔記者吳俊鋒／台南報導〕鋒面空檔，國內規模最大的曾文水庫集水區今天降雨趨緩，但上游仍持續補水，目前有效蓄水量已經突破2億立方米，水情更趨穩定。

水利署南區水資源局的觀測，截至今晚7點，曾文水庫水位標高211.41公尺，蓄水率回升到4成以上，來到40.37％，連同烏山頭水庫，合計有效蓄水量逾2.61億立方米，水情穩定。

南水分署統計，從5月28日迄今，曾文水庫上游9天來的累積降雨量約340毫米，入流量已超過6850萬噸，有效挹注水情，水位持續攀升。

至於供應民生用水的南化水庫，上游持續降雨進水，以及啟動甲仙攔河堰從高雄旗山溪越域引水，截至今晚7點水位標高171.91公尺，有效蓄水量5251萬立方米，蓄水率來到58.87％。

南水分署指出，會根據氣象預報資料，密切監控水庫上游降雨狀況，即時因應、調度，也籲請民眾持續節約用水。

南水分署說，今天是世界環境日，在全球暖化衝擊日益顯著，旱澇並存的現今，水資源分配不均的情形加劇，有賴各界共同努力，攜手守護家園，永續發展。陸續推出一系列教育課程，深入了解與探討南部地區用水議題，希望喚起大家的重視，投身環境保護行動。

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