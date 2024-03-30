台南稽查粿條、河粉餐飲 4家不合格限期改善

南市衛生局持續派員前往供應粿條及河粉類的餐飲業者進行查核。（南市衛生局提供）

2024/03/30 16:46

〔記者王姝琇／台南報導〕近日台南市衛生局派員前往轄內供應粿條及河粉類的餐飲業者進行稽查，結果4家業者現場均未能出具健康檢查報告，其中3家未能提供「粄條」來源文件，已令業者限期改善。

衛生局指出，近期寶林茶室餐廳爆發食品中毒事件引起各界關注，為了市民飲食安全，持續派員前往供應粿條及河粉類的餐飲業者進行查核。結果4家業者未能出具健康檢查報告，已令業者限期改善，倘屆期複查不合格，將依法處6萬元以上2億元以下罰鍰；其中3家未能提供「粄條」來源文件，倘複查不合格，將依法處3萬元以上300萬元以下罰鍰。

市長黃偉哲呼籲，餐飲業者應重視製程、環境衛生及自主管理情形，包括產品的品質衛生、人員、設備及環境衛生等，由於粿條、河粉等米濕製品水活性較高，常溫下極易使微生物繁殖，如保存不當易造成食品中毒之發生，故生產後，於批發、零售或餐飲業使用時，皆應儘可能冷藏保存於7℃以下，並採先進先出原則，以維持產品的新鮮與品質。

烹調後食品如未能馬上食用，應冷藏於7°C以下或熱藏保存於60°C以上，不宜反覆加熱。另外，公告規模之餐飲業者應依規定事先投保產品責任保險，倘未事先投保則依食品安全衛生管理法處3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

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