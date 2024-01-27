「台灣歷史建築百景」南門公園碑林遭潑不明液體 南警掌握嫌疑人

南門公園碑林傳出有石碑遭不明溶液潑灑，警二分局立刻請鑑識經驗豐富的警官洪天松採證。（民眾提供）

2024/01/27 14:19

〔記者王捷／台南報導〕府城台南四處蘊藏著歷史痕跡，今天上午警二分局接獲文化局報案，被列為「台灣歷史建築百景」的南門公園碑林，傳出石碑遭不明溶液潑灑，警方立刻請鑑識經驗豐富的警官洪天松採證，並採取了溶液成分送往鑑定，強調已掌握嫌疑人，文化局將等鑑定結果制定修復方式。

「南門公園碑林」是由63座古石碑組成，其中有幾座石碑被文化部公告為古物類的文化資產，也是台南市歷史建築十景、台灣歷史建築百景之一，與台南著名古蹟赤崁樓內小範圍的碑林相比，南門公園碑林為數較多，因此又有「大碑林」的稱呼。

石碑的內容可分為紀功碑、修建碑、建築圖碑、捐題碑、墓道碑與示告碑六類，其中示告碑的內容特別有趣，像是當時的法令、規範，例如有禁止用無主屍體恐嚇詐財的告示、行乞的六條規定、武廟六條街士紳共同擬定的防火規約，還有禁止港務人員勒索、禁止民眾偷砍竹子、偷搶商船等等，可以窺見百年前台南的歷史樣貌。

「大碑林」建立可追溯到日治時期，當時舉辦了「台灣博覽會」，這些石碑作為展覽的一部分，由當時的史學家石暘睢主導，在1935年收集了45座古碑，二次世界大戰後，市政府又從赤崁樓搬來了15座古碑，之後又增加了3座古碑，現今共有63件古碑。

但今天上午文化局發現其中一件古碑遭不明溶液潑灑，警二分局成立了專案小組投入調查，已初步掌握了特定嫌疑人，將依照文化資產保存法103條偵辦，觸犯該法令將處6個月以上5年以下有期徒刑，還可以罰50萬元以上2千萬元以下罰金，而刑法毀損公物罪則是可處5年以下有期徒刑。

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