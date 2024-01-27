台南北門紅寶石！紅蔥頭文化季帶動特色農產、觀光行銷

展示曝曬紅蔥頭。（記者楊金城攝）

2024/01/27 13:14

〔記者楊金城／台南報導〕台南的紅蔥頭產量占全台9成，濱海的北門紅蔥頭並被譽為「紅寶石」，北門區公所今天（27日）在產地三寮灣首度舉辦紅蔥頭文化季，現場有剪蔥體驗、紅蔥頭手作藝品、紅蔥頭粿品嘗，行銷北門紅蔥頭、帶動觀光熱鬧滾滾。

台南市紅蔥頭產地在沿海北門、學甲、七股、安南區，栽種面積超過1000公頃，而北門區主要在慈安、三光、文山及錦湖里，種植面積約110公頃，目前進入產季，北門區特產紅蔥頭有著玫瑰紅色澤很漂亮，味道香辣，被稱為「北門ㄟ紅寶石」。

北門紅蔥頭文化季推出紅蔥頭農產市集、台南「宮廟博物館」三寮灣東隆宮導覽、剪蔥體驗蔥農生活、紅蔥頭手作藝品DIY和表演節目，公所更大手筆贈送紅蔥頭粿、油蔥風味肉燥飯、北門虱目魚丸湯、滷蛋、油豆腐等小菜，及市集百元抵用券，讓民眾一嘗紅蔥頭帶來的美味。

北門區區長張政郎表示，三寮灣的蔥田還發展出獨有的「關水」種植文化，蔥農為了避免土壤鹽化，在休耕期關上蔥田的排水閘門後接取雨水，讓農田積水再利用水壓將鹽分高的地下水往下壓，紅蔥頭就是依靠蔥田上這幾公分的「淡土」栽種，而休耕期的農田也成了冬候鳥的絕佳覓食棲地，與自然環境共存。

蔥農曾進祥說，去年越南進口紅蔥頭出問題，使得國產紅蔥頭產地價提高到1台斤36元，上月採收的北門「早蔥」價格則有每台斤57元的高價，目前產季剛開始，產地價每台斤23到25元算是持平，且今年入冬後少雨，產量略減，每分地約可收成3500到4000台斤，但現在採蔥工難找人，種蔥利潤越來越微薄。因市面有進口貨與國產紅蔥頭，消費者選購時要特別注意，也希望政府要求清楚標示。

台南市農業局主秘吳威達說，北門鹽分地帶栽種的紅蔥頭是台式料理提味的靈魂配角，與虱目魚、洋香瓜、牡蠣並列北門特色農漁業產品，北門紅蔥頭文化季結合產業推廣食農教育，期帶動地方觀光。

北門三寮灣的紅蔥頭田，現進入產季。（記者楊金城攝）

紅蔥頭手作吊飾DIY。（記者楊金城攝）

紅蔥頭粿、油蔥風味肉燥飯大方送。（記者楊金城攝）

北門區區長張政郎（左一）和遊客體驗蔥農生活剪紅蔥頭。（記者楊金城攝）

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