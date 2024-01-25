台灣燈會安平燈區搶先看！運河畔萬丈光芒越夜越炫

台灣燈會安平燈區展期2月3日至3月10日，台南市長黃偉哲貼文分享美照，歡迎大家「龍來台南」。（圖由沈統婓提供）

2024/01/25 10:39

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2024台灣燈會」在台南即將啟動。台南市長黃偉哲發文邀請全國民眾來賞燈，分享多個作品與空拍照片搶先看，網友直呼「龍來台南～讚喔」、「水喔～期待期待」、「這就對了」、「美極了」。

黃偉哲表示，暌違16年，台灣燈會再次由台南主辦，這次燈會規劃了「高鐵燈區」及「安平燈區」2大展區，由象徵台南歷史的安平，以及代表科技未來的沙崙，融入科技與歷史，打造一場充滿創意和驚喜的視覺盛宴。安平燈區位置就在林默娘公園、安平遊憩碼頭及安平運河沿岸，這次有30件以上作品，邀請眾多藝術家，以「臺南400」與「河光往事」為主題創作，邀請大家一同見證台南的歷史與未來！

「河光往事」策展創作的過程中，藝術家們分享在這個有「台灣塞納河」之稱的運河創作，感到非常開心，整個運河畔美景是用科技結合藝術的創作來完成，有點像是類劇場作品，還有使用圖騰符號以及年輕人比較喜愛的插畫藝術。在這個很有歷史底蘊的地方，提供年輕藝術家創作機會，參與「臺南400」盛會，真的非常棒。

「臺南400」燈區策展藝術家林鴻文說，來自國內外藝術家各有擅長素材，以環境藝術的手法，營造林默娘公園另類氛圍，因為林默娘公園燈區縱深有750公尺，每位藝術家創作品各有異趣，帶來時空長廊無限想像。

游文富作品「無限圓」。（擷自黃偉哲臉書）

2024台灣燈會安平燈區藝術創作之一「織與氣根的漂流」。（記者洪瑞琴攝）

2024台灣燈會安平燈區藝術作品之一「在歷史紋繪中聽見」。（記者洪瑞琴攝）

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