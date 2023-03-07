「2024台灣設計展」在台南 昔日「大菜市」古蹟將成時尚亮點

台南市定古蹟「西市場」修復後的首次大型展覽，將於明年迎接「2024台灣設計展」。（記者洪瑞琴攝）

2023/03/07 16:28

〔記者洪瑞琴／台南報導〕「2024台灣設計展」由台南市府與財團法人台灣設計研究院共同主辦，預計明年10月登場，預定展場在南市美術館及市定古蹟西市場（俗稱大菜市），並串聯周邊藝文設施、商圈及創意產業，結合民間資源，展現文化之都厚實的設計力量，打造獨屬台南的城市設計美學。

台南市長黃偉哲表示，迎接明年「台南400」的紀念性意義，市府特別爭取「2024台灣設計展」共同主辦權，希望能在具有紀念性意義的明年，結合台南豐富的文化內涵，及長期耕耘與輔導的青創設計能量，帶來獨具品味的設計風格與展覽。

設計展預計以「吃•穿」為主題，盤點府城獨到的飲食品味與穿著哲學，凝聚常民精神與生活，融合永續創新的設計概念，串聯跨世代、跨產業、跨領域、跨文化的力量，推動展覽的整體規劃。

文化局代理局長陳修程表示，南市美術館是台南重要的專業文化展演場域，而西市場古蹟已近修復完成，做為府城過往重要的紡織產業集散地，是展覽主題最適切的展演場所，而台南美術館所代表的「新」與西市場代表的「舊」之間，將呈現台南如何走出做為「文化古城」面對永續與創新設計等議題的道路。

文化局表示，設計展也將先進行「城市美學」公共場域設計共創徵選計畫，希望吸納更多設計、藝術、美學團隊來台南，參與推動台南古城新生的百變面貌，屆時邀請全國眾一起到台南，感受在台南400年的歷史節點上，城市的蛻變與新生。

西市場（俗稱大菜市）是台南日治時期第1座現代化市場，昔日人聲鼎沸，現在等待轉型活化再現風華。（記者洪瑞琴攝）

「2024台灣設計展」在台南，主展場之一在西市場古蹟。（記者洪瑞琴攝）

明年「2024台灣設計展」在台南，台南美術館是主展場之一。（記者洪瑞琴攝）

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