甫獲必比登推介 台南康樂街牛肉湯貼出「頂讓」

甫獲必比登肯定的台南市「康樂街牛肉湯」今天貼出頂讓字條。（圖擷取自「台南店面出租頂讓.設備買賣」臉書專頁）

2022/10/17 22:58

〔記者王姝琇／台南報導〕經營將近30年，甫獲必比登肯定的台南市「康樂街牛肉湯」今貼出頂讓，引發網友一片譁然！據悉，康樂街牛肉湯今年初即有頂讓計畫，後來獲得必比登實屬意料之外，但店家仍決定按原定計畫進行，貼出「頂讓」字條，尋找有志者接手。

牛肉湯可說是到訪台南必吃美食，2022台南米其林必比登推介中，27間入選店家就有3間是牛肉湯店，其中「康樂街牛肉湯」不僅湯頭展現極致原味，擄獲饕客味蕾，它的生炒牛肉美味更是令人驚豔。如今決定頂讓，許多人都覺得不捨。

店家在臉書貼文表示，「這間店我母親打拚近30年，有深厚情感，年初即有頂讓計畫，今年尾有幸得必比登的肯定，認為不枉費30年的堅持；人生另有規劃，希望尋找願意用心經營的有志青年接手，……若您是這樣的朋友，歡迎您來談。」

不少網友留言表示，「愛店又要少一家了」、「我的天啊」、「以後沒得吃了」、「不是吧」、「我的第一名」、「希望有熱忱的人接手」、「還有開嗎想去嚐嚐」；也有人在網上相揪「要不要改行」；更多人私訊店家「想了解」。也有人認為，此次台南必比登推介小吃受影響不小，推測可能是「必比登=必定被國稅局登上了！全被查稅」而引發的連鎖效應。

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