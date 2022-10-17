為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    甫獲必比登推介 台南康樂街牛肉湯貼出「頂讓」

    甫獲必比登肯定的台南市「康樂街牛肉湯」今天貼出頂讓字條。（圖擷取自「台南店面出租頂讓.設備買賣」臉書專頁）

    甫獲必比登肯定的台南市「康樂街牛肉湯」今天貼出頂讓字條。（圖擷取自「台南店面出租頂讓.設備買賣」臉書專頁）

    2022/10/17 22:58

    〔記者王姝琇／台南報導〕經營將近30年，甫獲必比登肯定的台南市「康樂街牛肉湯」今貼出頂讓，引發網友一片譁然！據悉，康樂街牛肉湯今年初即有頂讓計畫，後來獲得必比登實屬意料之外，但店家仍決定按原定計畫進行，貼出「頂讓」字條，尋找有志者接手。

    牛肉湯可說是到訪台南必吃美食，2022台南米其林必比登推介中，27間入選店家就有3間是牛肉湯店，其中「康樂街牛肉湯」不僅湯頭展現極致原味，擄獲饕客味蕾，它的生炒牛肉美味更是令人驚豔。如今決定頂讓，許多人都覺得不捨。

    店家在臉書貼文表示，「這間店我母親打拚近30年，有深厚情感，年初即有頂讓計畫，今年尾有幸得必比登的肯定，認為不枉費30年的堅持；人生另有規劃，希望尋找願意用心經營的有志青年接手，……若您是這樣的朋友，歡迎您來談。」

    不少網友留言表示，「愛店又要少一家了」、「我的天啊」、「以後沒得吃了」、「不是吧」、「我的第一名」、「希望有熱忱的人接手」、「還有開嗎想去嚐嚐」；也有人在網上相揪「要不要改行」；更多人私訊店家「想了解」。也有人認為，此次台南必比登推介小吃受影響不小，推測可能是「必比登=必定被國稅局登上了！全被查稅」而引發的連鎖效應。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    首入必比登推介卻憂心！ 一張圖曝台南人心境網友全笑翻
    2022/08/25 00:06

    首入必比登推介卻憂心！ 一張圖曝台南人心境網友全笑翻
    台南首入必比登推介！ 網一看「蚵仔煎」照片卻傻眼了
    2022/08/24 05:45

    台南首入必比登推介！ 網一看「蚵仔煎」照片卻傻眼了

    體驗一日店長 劉沛挑戰遠傳最強心服務
    傳承兩代竹料理 台中大坑「竹之鄉」入選米其林必比登推介
    2022/08/23 21:36

    傳承兩代竹料理 台中大坑「竹之鄉」入選米其林必比登推介
    必比登等知名餐飲贈珍饈 中市警所暖心暖胃過中秋
    2021/09/20 18:36

    必比登等知名餐飲贈珍饈 中市警所暖心暖胃過中秋

    馥華之丘攜手誠品開啟迷人生活時光
    好吃到大開眼界？！ 馬來西亞網紅介紹台中4家「必比登餐廳」
    2021/08/26 19:00

    好吃到大開眼界？！ 馬來西亞網紅介紹台中4家「必比登餐廳」
    臺南市今日熱門

    2022 九合一選舉

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播