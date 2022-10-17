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    長榮大學馬籍女大生命案 兇嫌梁育誌第3度延押2個月

    長榮女大生命案凶嫌梁育誌，被高雄高分院裁定延長羈押。 （臉書、本報資料照，本報合成）

    長榮女大生命案凶嫌梁育誌，被高雄高分院裁定延長羈押。 （臉書、本報資料照，本報合成）

    2022/10/17 20:49

    〔記者鮑建信／高雄報導〕國內第2起馬籍女大生遇害案、長榮大學女大學生遭嫌犯梁育誌勒死，一審判處極刑，並因羈押期限將屆，高雄高分院調查，梁嫌曾自稱行兇後不敢回家，足以證明他有逃亡之虞，裁定延長羈押2月。

    據了解，鍾姓女大生於2020年10月28日晚間，離校後獨自行經台南市歸仁區，遭嫌犯梁育誌開車擄走並勒死，棄屍高雄阿蓮大崗山，被橋頭地檢署依強盜而故意殺人等罪，並認為他惡性重大，具體求處死刑。

    橋頭地院在今年3月間審結宣判，判處梁嫌死刑，褫奪公權終身，至於鍾女家屬附帶民事求償2000萬元，目前仍在地院民事庭審理中。

    梁案依法經上訴高雄高分院後，因梁嫌羈押期限將屆，合議庭法官調查，梁所犯強盜而故意殺人等罪，最輕本刑10年以上，涉案情節重大，加上他自陳案發後遲遲不敢返家，在外不斷繞行，偵訊時並坦承害怕遭警方查獲，足認其有逃亡之虞，因此裁定自本月21日起，第3度延長羈押2個月。

    法界人士表示，刑事妥速審判法第5條第2項規定，審判中之延長羈押，如所犯最重本刑為死刑、無期徒刑或逾有期徒刑10年者，第一審、第二審以6次為限，第三審以1次為限，可抗告。

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