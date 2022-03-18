馬國女大生姦殺案兇嫌判死 律師：家屬會感到欣慰

馬國女大生命案兇手梁育誌一審判處死刑。（臉書、本報資料照，本報合成）

2022/03/18 10:50

〔記者王捷／台南報導〕去年10月台南長榮大學馬籍女大生遭兇嫌梁育誌隨機擄殺並性侵，手段殘忍並引起台、馬兩國關注，受害者家屬聘僱台南資深的律師林瑞成跨海打官司，甚至想方設法要引渡梁育誌到馬國接受審判，今天一審死刑判決，林瑞成受訪時表示，家屬得知這個結果心理應該會感到欣慰。

這起性侵殺害案在去年10月發生後，同年12月橋頭地檢署偵結，依強制性交未遂、強盜殺人、強制性交殺人、遺棄屍體等罪起訴梁育誌，當時許多司法人都認為即使犯下這種可惡的事，判死的機會不大，因為目前的判決氛圍仍朝向不判死居多，且距離上次最近的死刑判決，是情結更為重大的鄭捷案，也因此家屬曾透過律師表達，如果沒有判死，要想方設法將梁育誌引渡，回到馬國接受更嚴厲的審判，將整件案子提升到兩國外交的程度。

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在一審的訴訟策略上，雖然梁育誌否認有殺人故意，辯稱是過失致死，但辯方從鑑定報告主張梁育誌在犯案時有行為能力，最後法院接受檢方與辯方的說法，認為梁育誌沒有教化可能判處死刑，對於一審判決，林瑞成說，已經先將初步結果告知家屬，家屬可能會感到欣慰。

對於二審會不會有機會反轉，林瑞成說，這是要特別小心的地方，未來的訴訟策略，在拿到判決書後，會再進一步與馬國方開視訊會議，從判決理由查看是否有要注意的細節。

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