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    謝龍介街頭宣講批台南交通 被爆宣傳車違規臨停

    國民黨台南市長參選人謝龍介路口宣講批評台南交通，自己的宣傳車則違規停車。（圖擷自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    國民黨台南市長參選人謝龍介路口宣講批評台南交通，自己的宣傳車則違規停車。（圖擷自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    2022/10/13 13:28

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕國民黨台南市長參選人謝龍介今（13）日在街頭路口宣講，但是被網友發現宣傳車違規停車，當時他正提到「為什麼台南市車禍死亡第1名，因為對交通沒重視」，這段影片上傳網路社群引發熱議。

    謝龍介競辦：車停黃線不到3分鐘不算違停

    對此，謝龍介競辦回應，宣傳車停在黃線位置，停不到3分鐘，司機人都在車上，並無違停。

    謝龍介本人也說，當時應該是停在黃線，警察也有過去，因為沒有離開駕駛座，駕駛是坐在車上，那是臨時停車，一行人是在市場裡面拜票，如果有造成用路人不便，以後會改進。

    謝龍介上午宣講時稱交通是台南之亂，而且造成酒駕最多，車禍死亡率也最高，任何一個市長就直接面對，不要推諉面對問題解決，而且交通上下班塞車，假日觀光客也塞車，身為市長要有魄力才能解決。

    「Mr.柯學先生」臉書粉專PO文指出「謝龍介你是不是在搞笑？接獲粉絲來訊，今天上午7:30，謝龍介宣傳車在禁止時間內臨停，這個時候他正在批評台南的交通⋯⋯」，並且釋出影片嘲諷「烏龍介是不是用心良苦？親自示範台南交通為什麼這麼亂給你看」。

    黃偉哲競選團隊發言人邱莉莉表示，謝龍介多日來否定市府團隊的努力、否定台南市民的光榮感，今天他的宣傳車又違規停車、影響行人安全被爆料，而他本人就在旁邊大放厥詞抨擊市政，這已經是2個月以來兩度違規停車，他應以身作則，向台南市民道歉，不要帶頭違法，敗壞選舉風氣。

    國民黨台南市長參選人謝龍介路口宣講批評台南交通。（圖擷自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

    國民黨台南市長參選人謝龍介路口宣講批評台南交通。（圖擷自「Mr.柯學先生」臉書粉專）

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