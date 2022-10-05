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    砸9萬存款買點數卡 35歲純情處男：想找酒店妹「色色」

    黃姓作業員花光9萬元積蓄買遊戲點數，想討好網路交友認識的「酒店妹」，希望有機會一親芳澤，事後得知遇到詐騙集團。（警方提供）

    黃姓作業員花光9萬元積蓄買遊戲點數，想討好網路交友認識的「酒店妹」，希望有機會一親芳澤，事後得知遇到詐騙集團。（警方提供）

    2022/10/05 23:03

    〔記者王捷／台南報導〕黃姓男子自稱「母胎單身」，也沒有與女性發生過性行為，「一直很想試試看」，卻不曉得在交友APP上「倒貼」的「酒店妹」其實是詐騙集團，買了9萬元的點數想援交，只是傳點數序號給歹徒的動作慢了一點，對方就傳一堆血腥照片恐嚇，他到警所諮詢，知道對方是詐騙集團後，就把「酒店妹」封鎖了，至於買來的9萬元點數，還苦惱要怎麼退費。

    35歲的黃男在工廠從事生產線員工，生活單純、沒有不好的習慣，也因此沒有交過女朋友，他試過用交友APP找對象，以為會有一段戀情，沒想到卻遇到詐團偽裝「酒店妹」，黃男加了歹徒的LINE，被火辣的假照片沖昏頭，才聊了一天，「酒店妹」就問黃男想不想援交？黃男想自己超過已經30歲，還沒有與人發生過性關係，所以就想跟「酒店妹」試試看。

    「酒店妹」對黃男洗腦，如果要約她出去，必須先跟酒店證明自己有財力，要求黃男先去買點數，之後可以用這些點數來性交易，但是在買完9萬元點數後，黃男有點遲疑，沒有立刻把點數序號拍照傳給對方，這時原本甜言蜜語的「酒店妹」突然翻臉，傳了一些殺人的血腥照給黃男，問黃男是不是在耍她？如果不想跟血腥照的下場一樣，最好把點數序號傳來。

    黃男聽完有些害怕，拿著一堆點數到派出所求救，警方告訴他這是常見的詐騙手法千萬別上當，黃男聽到以後就把「酒店妹」封鎖了，開始煩惱這些點數能不能退錢。

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