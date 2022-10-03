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    假檢警詐騙 退休教師夫妻帳戶所剩102萬退休金被騙光

    假檢警詐騙，退休教師夫妻帳戶所剩102萬退休金被騙光。（記者蔡政珉翻攝）

    假檢警詐騙，退休教師夫妻帳戶所剩102萬退休金被騙光。（記者蔡政珉翻攝）

    2022/10/03 14:43

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣通霄鎮7旬退休李姓教師，之前接獲電話，稱李翁捲入刑事案件，必須交付存摺、提款卡等給自稱為檢察官與警方的詐騙集團保管，之後詐騙集團27歲吳姓主嫌，派人前往李翁家中拿走存摺與提款卡等，並順利取走李翁存摺所剩的102萬退休金，近期主嫌吳男與其他4名共犯被警方逮捕，依詐欺罪函送。

    當時吳男指示下游車手，與李翁相約後在其家中取走提款卡和存摺，退休已久的李翁因突然遇到「檢察官」、「警方」登門，也連忙交出8張提款卡和所有存摺。

    後來吳男旗下的車手陸續在台中市、桃園市提款，將李翁存摺內所剩的102萬退休金全部取走，行徑相當惡劣。

    李翁家人後來得知父母捲入案件，並將存摺與提款卡交給「檢察官」、「警方」，發覺父母上當，中了假檢警詐騙圈套，趕忙向警方報案。

    通霄警方經連月調閱相關資料與追查，發現吳男與其他4人涉案，共4男1女，陸續將人逮捕函送。

    警方也怒斥，李翁與其妻擔任教職多年，造育英才無數，已經將近8旬高齡，詐騙集團竟將所有退休金領走。

    至於李翁與其妻，案發後也不敢再居住在老家，擔心又有詐騙集團找上門，已經由家屬接走搬至外縣市居住。

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