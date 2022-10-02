夫妻投資被詐20多萬反被吸收淪為簿手、車手 共詐4000多萬落網

夫妻投資被詐20多萬元反被吸收，淪為簿手、車手共詐4000多萬落網，高市刑大瓦解轉帳機房，逮6嫌。（民眾提供）

2022/10/02 13:41

〔記者黃良傑／高雄報導〕3名投資被詐騙2、30萬的被害人，不甘被詐失金，竟未報警協助瓦解詐騙集團，反而加入該假投票真詐財的不法集團，淪為簿手兼車手，想從其他被害人的匯款，拿回被騙的錢停損，短短3個多月，詐得4000多萬元，高市刑大獲報組成專案，一舉逮獲陳姓「車手頭」等6嫌，全案移送檢方偵辦。

據了解，該詐欺集團於社群網站臉書上以投資廣告方式，發布訊息給不特定人等，藉由投資虛擬貨幣、股票等，將獲利翻倍等高報酬的投資方案，吸引被害人投入大量金額後，進而詐騙被害人款項，馮姓男子（56歲）與妻子余女（46歲）誤信，遭騙20多萬元，積蓄一去不回，另一名范姓男子（58歲）也被騙投資慘賠數萬元。

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「車手頭」陳嫌（52歲）見機利誘吸收馮男夫妻、范男，成為「簿手」、「車手」，不僅人頭帳戶每本可獲數萬元代價，還有提領一筆詐款，可拿1.2％傭金，不僅投資的損失可以「停損」，還有龐大的資金收入，3名被害人最後淪為詐騙集團成員。

刑大聯手刑事民組成專案小組，發現該詐欺集團相當狡猾，使用多個臉書假帳號進行假投資詐騙，車手余男、馮女夫妻、范男前往提領時，多次變裝、更換車輛規避警方查緝，一度使警方難以追查其真實身分，警方發現車手每次臨櫃提領50萬元，研判簿手、車手為同一人，收網在三民區查獲轉帳水房，一舉逮捕6嫌。

刑大表示，警政署統計自7月1日自起至9月24日止，防制車手提領次數統計顯示，高市為六都中詐欺車手提領次數最低，顯示防堵車手集團提領犯罪預防和破案均有成效。

夫妻投資被詐20多萬元反被吸收，淪為簿手、車手共詐4000多萬落網，高市刑大瓦解轉帳機房，逮6嫌。（民眾提供）

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