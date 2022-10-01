溫柔陷阱 正妹網路遇「男名模」遭詐55萬

新北市一名20歲的許姓正妹，日前在交友軟體認識自稱為「男名模」的吳姓男子後，在對方甜言蜜語攻勢下，很快陷入情網，隨即被接連以購買Gash點數交付，才能碰面為由，共被誘騙前往超商購買28次，花費高達55萬元，最後遲遲沒有見到對方。（刑事局提供）

2022/10/01 15:59

〔記者邱俊福／台北報導〕新北市一名20歲的許姓正妹，日前在交友軟體認識自稱為「男名模」的吳姓男子後，在對方甜言蜜語攻勢下，很快陷入情網，隨即被接連以購買Gash點數交付，才能碰面為由，共被誘騙前往超商購買28次，花費高達55萬元，最後遲遲沒有見到對方，始知受騙報警。刑事局今呼籲民眾小心受騙。

刑事局表示，許女在「探探」交友軟體App認識自稱吳姓的男網友，對方先以甜言蜜語話術博取信任，雙方再互以加入LINE通訊軟體連繫，吳男表示他的行業為「男名模」，而要約他出來見面時，需先購買5萬元超商Gash點數並拍照給他，才能碰面。

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許女為此按照指示買了4次共5萬元Gash點數交付，卻仍未見到面。不久，吳男又編了各種理由要求她需再購買超商Gash點數拍照給他交付，才能見面，最終共購買Gash點數共28次，計55萬元，但仍遲遲未見到吳男，同事聽到許女跟吳男通話內容提醒小心詐騙，始驚覺受騙報警處理。

另名桃園市林姓女子，同樣在交友軟體App認識自稱「傑克」男網友，之後雙方互加LINE聊天，共許以男女朋友交往為前提，該男網友隨即每天對林女噓寒問暖，讓她很快陷入愛情漩渦後，再突然傳LINE訊息邀約林女約會吃飯，並向林女要行動電話號碼，隨即就有位自稱「傑克」上班的夜店經理來電表示要約「傑克」外出需先付5萬元。

林女不疑有他，按照指示到不同超商購買Gash點數共7次計14萬元並拍照給對方，隨後經理又來電要求林女需再給付押金及封口費等費用時，林女才驚覺有異報案。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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