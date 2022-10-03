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    搭選舉潮 苗栗縣4鄉鎮市長line遭詐騙集團盜用

    搭選舉潮，苗栗縣4鄉鎮市長line遭詐騙集團盜用。（警方提供）

    搭選舉潮，苗栗縣4鄉鎮市長line遭詐騙集團盜用。（警方提供）

    2022/10/03 10:46

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣警察局刑大今天表示，地方公職人員選舉投票日將近，詐騙集團利用時機，冒用候選人照片及名字，創設新的通訊軟體Line帳號，隨機向民眾加入好友，或直接盜用候選人通訊軟體Line帳號，謊稱各種事由向民眾借錢。

    苗栗縣刑大指出，目前苗栗縣已有頭份市長羅雪珠、竹南鎮長方進興、西湖鄉長高阿賜及三義鄉長呂明忠等4人通訊軟體Line帳號遭盜（冒）用，都已透過臉書緊急告知親友及民眾，目前警方尚未接獲有民眾報案遭詐騙匯款案件。

    警方提醒，這類「假親友借款」為常見詐欺手法，而近期正值選舉期間，詐騙集團假冒候選人的LINE帳號，主動聯繫民眾進行詐騙，已嚴重擾亂社會秩序，苗栗縣警察局局長陳武康呼籲民眾切勿輕信，如接獲來路不明訊息借款、募款訊息，謹記防詐秘訣「1聽、2掛、3查證」，應立即撥打165反詐騙諮詢專線查證。

    苗栗縣警方也呼籲，參選人或民眾發現個人名義遭冒用成立假LINE帳號，除了可通知親友、選民避免受騙外，亦可透過LINE官方管道檢舉，並使用Line操作設定/我的帳號中關閉「允許自其他裝置登入」功能，且適時更換密碼，避免帳號遭盜用，保護自己也保護民眾。

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