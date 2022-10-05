投資大師指點迷津還送月餅 八德警阻男匯20萬

八德有名54歲孫姓男子月餘前加入投資網頁，自稱投資大師者甚至於上月中秋節前特地送了月餅取信孫男，孫男昨前往銀行欲匯款20萬元，幸遇熱心行員、警員連番勸說阻止。（記者陳恩惠翻攝）

2022/10/05 16:05

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃市八德區孫姓男子月餘前在網路見一投資網頁驚為天人，立刻加line入群，對方自稱投資大師可代為操作絕對穩賺不賠的股票誘騙，為取信孫男，上月中秋節時，還寄了盒月餅送給他，昨天上午孫男終於卸下心防，到銀行匯20萬元的投資款，遭銀行員察覺有異報警，八德警分局八德派出所巡邏員警趕到，好多歹說，終於打消孫男的投資夢，成功保住這筆錢。

八德警方表示，八德所巡佐黃信源、警員高承毅昨天上午10時接獲新光銀行行員通報，疑似有人遭到詐騙要匯款，立即趕往處理；現場是名54歲孫姓男子，自稱在網路看見一投資網頁，加入後對方提供一個LINE的ID，對方自稱是投資大師有一股絕對穩賺不賠的股票，以代為操作投資等話術誘騙孫男投資，並提供帳號給他匯款。

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警方表示，這名投資大師甚至上月初於中秋節前夕，還特地寄月餅送給孫男取得信任，事後藉此對孫男進行教戰手冊，教他若遇銀行行員詢問匯款事宜，就以要買賣黃金匯款，孫男不疑有他，昨天上午前往新光銀行準備匯款新台幣20萬元給對方，銀行行員察覺有異遂通報警方。

八德所巡佐經同意查看與對方的LINE對話，警方與行員輔以實際案例告知孫男此為典型「投資真詐財」的詐騙手法，孫男遂打消匯款念頭，成功阻止這起投資詐騙案，同時提醒民眾，沒有穩賺不賠的投資，不要貪心遭話術欺騙，一定要謹記「保持冷靜」、「小心查證」、「撥打 165反詐騙諮詢」，務必反覆查詢確認，多一分警惕、少一分損失。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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