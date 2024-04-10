《61年首次》鄭成功來台中樞祭典 提前一天

2024/04/10 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每年四月廿九日在延平郡王祠舉行的「明延平王鄭成功來台中樞祭典」，舉辦迄今已有六十一年。今年祭典舉行時間，因應民情，經中央核定後，將首度提前一天於四月廿八日舉行。

4/28辦理 因應民情獲政院核定

南市文化局表示，今年恰逢鄭成功誕辰四○○週年，許多民間團體提議，已於四月廿七、廿八日安排活動，若能與中樞祭典同時舉行，將能節省人力、物力，達到共襄盛舉效果。經函報內政部轉請行政院核定，同意中樞祭典今年調整至四月廿八日舉行，對於主張應循往例在四月廿九日舉行中樞祭典的其他民間意見，則予以尊重。

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祭典源於一九六三年，當時台灣省議會向行政院建議中樞每年四月廿九日公祭鄭成功，而行政院同年四月十一日院會決議並核定由內政部長主持以示隆重，而且每年在台南延平郡王祠舉行。

市府報中央核定今年提前一天於四月廿八日舉行，地點則仍維持在延平郡王祠，來自鄭成功出生地日本平戶市的親善訪團也已排定行程參加。不過，另有其他縣市鄭氏宗親會認為應該循傳統於四月廿九日舉行，因此中樞祭典之後，四月廿九日當天還有其他地方鄭氏宗親會來祭拜鄭成功。

文史工作者鄭道聰認為，鄭成功祭典是台南獨特祭典，「還有這麼多人拜鄭成功，怎麼會不好？」至今仍有很多關注討論與不同史觀見解，可以尊重各方意見檢視鄭成功與台灣歷史。

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