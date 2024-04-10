為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　生活

《61年首次》鄭成功來台中樞祭典 提前一天

2024/04/10 05:30

〔記者洪瑞琴／台南報導〕每年四月廿九日在延平郡王祠舉行的「明延平王鄭成功來台中樞祭典」，舉辦迄今已有六十一年。今年祭典舉行時間，因應民情，經中央核定後，將首度提前一天於四月廿八日舉行。

4/28辦理 因應民情獲政院核定

南市文化局表示，今年恰逢鄭成功誕辰四○○週年，許多民間團體提議，已於四月廿七、廿八日安排活動，若能與中樞祭典同時舉行，將能節省人力、物力，達到共襄盛舉效果。經函報內政部轉請行政院核定，同意中樞祭典今年調整至四月廿八日舉行，對於主張應循往例在四月廿九日舉行中樞祭典的其他民間意見，則予以尊重。

祭典源於一九六三年，當時台灣省議會向行政院建議中樞每年四月廿九日公祭鄭成功，而行政院同年四月十一日院會決議並核定由內政部長主持以示隆重，而且每年在台南延平郡王祠舉行。

市府報中央核定今年提前一天於四月廿八日舉行，地點則仍維持在延平郡王祠，來自鄭成功出生地日本平戶市的親善訪團也已排定行程參加。不過，另有其他縣市鄭氏宗親會認為應該循傳統於四月廿九日舉行，因此中樞祭典之後，四月廿九日當天還有其他地方鄭氏宗親會來祭拜鄭成功。

文史工作者鄭道聰認為，鄭成功祭典是台南獨特祭典，「還有這麼多人拜鄭成功，怎麼會不好？」至今仍有很多關注討論與不同史觀見解，可以尊重各方意見檢視鄭成功與台灣歷史。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

生活今日熱門
看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

載入中
此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播