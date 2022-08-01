南市一國中學區一日照已達99％ 只剩1學區尚待媒合

目前南市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體佈建率99%，為六都第一。（南市社會局提供）

2022/08/01 18:02

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市推動長照服務2.0，於2000年率先完成「區區有日照」的目標。南市社會局表示，目前南市已有99家社區長照機構提供日間照顧服務，全市日照中心整體佈建率99%，為六都第一，預計今年底可完成佈建一國中學區一日照。

南市社會局表示，台南市共有63個國中學區，其中54個學區已完成設立日照中心，完成籌設且設置中的還有8個學區，分別為北區延平國中、民德國中，新營區新東國中，東區復興國中，安南區安南國中、安順國中，七股區昭明國中、竹橋國中等8處，待媒合還有1個學區為東山區東原國中，預計今年底可率先全台達成「一國中學區一日照」佈建目標，解決社區高齡化人口需求。

社會局表示，針對東山區東原國中學區，因該區較不易取得合法土地及建物使用執照，經盤點公有用地閒置空間，均因面積不足或山坡地保護區、無使用執照等問題，而無法設置。社會局正積極媒合有意願單位辦理籌設及辦理社區長照機構─日間照顧及小規模多機能開辦設施設備遴選，開辦費200萬元，由衛福部全額補助，以提升參與該學區設立社區長照機構的意願，全力達成佈建率百分百的目標。

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