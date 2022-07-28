台南又將有新社會住宅 位於安平區億載國小旁

南市安平區億載國小旁「機75」機關用地，市府正辦理都計變更為社福用地，未來興建社會住宅。（南市都發局提供）

2022/07/28 09:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕為有效提升民眾公共福祉，台南市府近年來協同內政部、中央國家住宅及都市更新中心合作推動南市社會住宅，內政部又相中安平區億載國小旁一塊機關用地，市府正配合辦理都計變更作業，社宅就在學校旁，不必建商賣屋口號，政府就蓋給你便宜租，滿足家長擇居需求。

台南市長黃偉哲認為，隨著居住需求與日俱增，台南必須落實居住正義，除目前已進入南市都市計畫委員會審議階段的安南區社宅興辦基地，內政部另擇定安平區億載國小附近，現為國有財產署管有的「機75」機關用地，面積0.74公頃，將作為社會住宅興辦基地，目前正辦理都市計畫變更作業調整為社福用地，以供社會住宅興建。

南市都發局長莊德樑表示，「機75」機關用地原為提供台南地方法院檢察署使用，不過迄今尚未開闢，經行政院協商將土地移交國有財產署接管，內政部依循公地公用原則，擇定該基地興建安平區社宅，未來將可提供剛成家的青年人口、年長者、弱勢族群能租賃舒適合宜的居住空間。

該都市計畫變更案正公開展覽30天，將於8月8日於安平區育平里活動中心舉辦說明會，後續都市計畫草案內容將提送各級都市計畫委員會審議，並於都市計畫程序完成後，交由國家住宅及都市更新中心興辦社會住宅。

南市都發局表示，目前興建中及規劃中台南社宅已達7000戶，除了東區、北區、南區、新市、安平、安南等區之外，後續尚有永康區橋北段基地、新營、善化等多處基地正在規劃設計中，市府也持續與中央合作，繼續盤點新的基地，提供國家住都中心興辦。

台南市府與中央合力推動社會住宅遍及各區，興辦中與規劃目標已逾7000戶。（記者洪瑞琴攝）

台南市府與中央合作推動社會住宅，圖為南區開南安居社宅基地。（記者洪瑞琴攝）

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