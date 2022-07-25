造福外漂族 南科園區週邊首例社宅建案動土

台南「新市安居」社會住宅案熱鬧動土，規劃了670戶，預計2025年完工。（記者吳俊鋒攝）

2022/07/25 22:30

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南科學園區發展迅速，已超過8萬就業人口，外漂族不少，週邊首例社會住宅建案「新市安居」今天熱鬧開工，由國家住宅及都市更新中心與市政府合力推動，規劃了670戶，預計2025年完成。

這也是「開南安居」之後，全市在7月份的第2場社宅動土，應邀出席開工典禮的內政部次長花敬群強調，展現了台南社宅加速興建的決心。

請繼續往下閱讀...

新市安居位於新市區的富安路與民生路，西側的新港社大道往北就可直達南科，也可就近上國道8號，通往安定與安南區。

建案基地也鄰近新市的中正路商圈，週邊有三里聯合活動中心，以及公園等休憩空間，距離市場、國小都不遠，被認為交通便利，且生活機能完善。

花敬群與市長黃偉哲等人先上香、祭拜，祈求工程順利進行，隨後共同執鏟、動土；該案由國家住都中心斥資興建，市政府提供土地，合作促成，建築規模為地上13層、地下3層，除了社宅單元之外，也規劃辦公空間。

花敬群提到，為加速南台灣社宅興辦效率，國家住都中心與台南市政府團隊攜手合作，在台南已開工921戶，僅半個月就二度動土社宅基地，以更高效能滿足民眾的居住需求。

花敬群也希望未來學生畢業後，有機會實現在地就業、在地成家的夢想，社會住宅要做台南經濟發展最堅強的後盾。

黃偉哲指出，努力實踐居住正義三箭，包含社會宅、租金補貼，以及包租代管，另外就是推動囤房稅，台南為六都第二，也是南部首先通過的城市，希望給青年朋友好生活。

黃偉哲也以當地的光電球場、光電停車空間、光電遊樂設施等為例，向花敬群展現台南落實國家能源政策的用心。

新市區長譚乃澄表示，該社宅案共有670戶，房型為套房與1房1廳，以小單位為主，只租不售，針對在南科工作的外漂族，滿足居住的需求。

台南「新市安居」社會住宅案熱鬧動土，規劃了670戶，預計2025年完工。（記者吳俊鋒攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法