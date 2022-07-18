墓園開記者會向「虧雞」喊話 商毓芳參選南市長首提2政見

商毓芳率競選團隊在南山公墓，其曾祖母「商許甘」墓園前召開記者會，她先向祖先墓園獻花後，說明她的參選動機。（記者蔡文居攝）

2022/07/18 12:43

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市228受難者遺族、商滿生紀念館執行長商毓芳，今天在南山公墓商府歷代祖先墓園宣示決定參選台南市長，她並提出2項政見，保留南山公墓做為「台南美術館本館」以及停建南市紅線捷運，把興建經費用於台南溪北闢建糖鐵輕軌捷運。

商毓芳今天也向上週宣佈參選台南市長的「虧雞福來爺」林義豐公開喊話。她說，很不捨「虧雞」已經70幾歲了，還要參選市長，就是因為在位者沒有做好，他才出來參選。她本身是學都市規劃、建築設計、藝術策展人，也擔任過國立大學教授，市長的工作應由專業的來做，讓年輕的來做。

今天上午，商毓芳率競選團隊在南山公墓，其曾祖母「商許甘」墓園前召開記者會，她先向祖先墓園獻花後，說明她的參選動機。時代力量安南區市議員參選人陳建大明也出席力挺。

商毓芳說，台南是真正的台灣首都，在歷史上是事實，現在正極速崩壞，未來的台南到底要做為台灣首都，還是高雄的副都心，南山公墓的都市計畫將涉及整個城市發展格局，其中攸關百年大計的捷運路線規劃，更是決定我們走向摧毀城市文明，還是做為台灣首都的未來。

她說，她第一個政見是南山公墓100公頃全區保留，做為台南的生態避難所、生態博物館，並正式籌備做為南美館的本館，並邀請陳建大明擔任籌備處主任。第二個政見，立刻停止捷運紅線的評估及興建，只要把1000億的一半，優先用於規劃闢建溪北的糖鐵輕軌捷運，才能真正解決台南城鄉差距的不公平。

商毓芳（中）在南山公墓祖先墓園宣示參選台南市長，並提出保留南山公墓及停建紅線捷運改闢建溪北糖鐵輕軌捷運2項政見。（記者蔡文居攝）

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