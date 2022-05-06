台南+923！醫師公會、診所協會發聯合聲明 強調全市醫療量能充足

台南4大醫院和醫師公會、診所協會今天（6日）發出聯合聲明，籲請台南市民力挺防疫第一線。（台南市醫師公會提供）

2022/05/06 15:08

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市今天新增923例本土個案，首度逼近千例。台南4大主責醫院偕同醫師公會、診所協會今（6）日發出聯合聲明，強調目前台南醫療量能充足，民眾無須過度擔憂或恐慌，也籲請市民力挺防疫第一線，共同度過疫情最艱困的時刻。

台南市醫師公會理事長陳相國表示，目前台南市醫療量能充沛，請民眾遵循指揮中心指引，也請市民相信台南市優質醫療團隊的能力，第一線防疫人員有信心和市府團隊攜手帶領民眾一起打敗Covid-19病毒，度過疫情最艱困的時刻。

陳相國說，台南市4大主責醫院（成大、奇美、市立醫院和安南醫院），加上31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所（包括逾50家小兒專科），做好全市大聯防工作，確保台南醫療量能充足，全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。目前99.7%確診為輕症或無症狀患者，透過居家照護計畫，相信每位患者都能獲得所需醫療。

他也提及，近來面對搶購快篩，或對居家照護的不了解，及幼童或學生確診等狀況，家人或確診者容易特別緊張或急躁，也呼籲民眾只要依循指揮中心指引，給第一線醫護及衛生單位人員一點時間與耐心，共同攜手度過疫情最艱困的時刻。

奇美醫院院長邱仲慶表示，在疫情當下，經濟動盪、人心浮動，醫護人員也相當辛苦。我要用德國哲學家尼采的名言That whatever doesn't kill you makes you stronger（愈挫愈勇）來鼓勵大家。希望在南市府的努力之下，經過淬鍊，讓我們的意志更堅強，使大家的心更緊密地結合，一起向上提升台灣及醫療服務的水準，使台灣的人民更加茁壯。

聯合聲明指出，「全世界已與Covid-19病毒纏鬥兩年多，在中央指揮中心公布相關防疫政策之外，台南市府團隊一路帶領第一線防疫工作人員積極應變，攜手各區醫療院所包括4大主責醫院、31家網絡醫院、37區衛生所和逾600家基層診所，做好全市大聯防工作，確保台南醫療量能充足，全力守住仍是目前六都確診人數相對較少的台南。隨著疫情升溫、確診人數增多，加上中央政策快速轉變，台南4大主責醫院包括成大醫院、奇美醫院、市立醫院和安南醫院，以及醫事相關公會呼籲市民和各界團體，請互相體諒、多點耐心和包容心，力挺醫護和衛政、社政等所有拚盡全力守住Covid-19防線的第一線人員。」

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