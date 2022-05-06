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    中國防疫方針「毫不動搖，動態清零」 上海解封仍遙遙無期

    昔日熱鬧非凡的上海，現已遭封城。（路透）

    昔日熱鬧非凡的上海，現已遭封城。（路透）

    2022/05/06 15:03

    〔即時新聞／綜合報導〕中共中央政治局常委會在昨（5）日召開會議，分析當前武漢肺炎（新型冠狀病毒病，COVID-19）的疫情趨勢。總書記丶國家主席習近平表示，「我們打贏了武漢保衛戰，也一定能打贏大上海保衛戰」，並以「毫不動搖，動態清零」做總方針。

    綜合外媒報導，由4月22日統計至昨（5）日，北京已有544例感染者，涉及範圍約15區，當中有一半集中在朝陽區。北京地鐵從4日起，將全市地鐵線路44個站進行出入口管制，北京市教委更是在3日宣布，幼兒園、中小學、中等職業學校五一連假完後，停止實體到校上課一週。

    從3日至5日三天，北京已經連續展開三輪區域的核酸檢測，截至4日第一輪檢測完成，累積採樣約1992萬人，一位家住北京昌平區的趙女士表示，這幾天下來天天做核酸檢測，她嘆氣道「昨天上午剛測完，今天又通知上午測」，頻率之高讓她直呼麻煩，而附近大樓又因為有感染者而被封樓，也讓她被嚇得不輕，所幸最後接觸者均未被感染，所以該樓層很快就解封了。

    比起北京，上海的現況更顯得艱困許多，最近好不容易才能憑出入證去採購所需用品，沒想到5日上海官媒發布的新聞「1800多家重點企業復工率超過70%，首批復工的600多家更有超過90%」又引起民眾不滿，網友們都罵道「拉倒吧，復工的都在新聞裡了，身邊沒一個復工的」、「除了不敢說實話，什麼都敢說」、「在這樣下去就要完蛋了」。

    一位家住上海長寧區的溫女士表示，雖然已經封城了一段時間，但精神上還算撐得住，只有一開始物資缺乏的時候特別難熬，雖然有居委會發的物資，但其中一次收到的物資居然有發臭的肉，回想當時，溫女士也說道「唉，這樣不如別給了」。

    溫女士還補充，這段時間她們還會透過團購來補足日常所需物資，但偶爾半夜在網路上守著電腦下單會突然悲從中來，自己做為一個異鄉人已在上海生活多年，如今的經歷真的讓她感到十分憂傷，面對著一次又一次的解封傳言，溫女士心如死灰的說，「我一點也不相信，你該解就解，你不解封就不解封」。

    至於中國其他地方的情形，比較起來也是有過之而無不及。2日山東大學中心校區核酸檢測中發現一例無症狀感染患者，便連夜將1萬多名師生送至濟南、淄博、泰安、德州等四城市方艙醫院隔離。5日河南省鄭州市在新聞發布會中提出「5月10日左右社會面清零」的目標，因此全市非必要不得出入，學校、托幼機構延後開學，消息一出也引發鄭州人民的囤貨搶購熱潮。

    美國公民力量創始人楊建利表示，這次的疫情會讓中國人民不免將民主及專制兩項制度進行比較，所以必須堅持原有的策略，而且一旦現在放棄清零政策，以後的局面可能會更難收拾，因為習近平並沒有完成疫苗普及，他以香港的作為例子比較，香港人口約700萬人，在這次疫情中死了約9000人，如果換算中國14億的人口數，將會是180萬人，楊建利直言，「習近平他承受不了，也承擔不起」。

    北京民眾排隊去做核酸檢測。（路透）

    北京民眾排隊去做核酸檢測。（路透）

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