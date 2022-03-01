為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　臺南市

    耗資4千多萬 台南港濱公園特色遊戲場5月完工

    台南安平港濱歷史公園遊戲場，以「深海歷險趣」為設計主題。（南市工務局提供）

    台南安平港濱歷史公園遊戲場，以「深海歷險趣」為設計主題。（南市工務局提供）

    2022/03/01 09:09

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府耗資4千多萬打造安平港濱公園遊戲場，是台南市區最大特色遊戲公園，主要高塔型複合遊具已組裝完成，整體工程進度達43.55％，預計5月完工，待取得檢驗合格證明並完成驗收，即可開放使用。

    港濱歷史公園特色遊戲場，占地約1公頃，建設經費逾4千萬元，是目前投入最多經費，也是台南首創由一群家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識，經票選以「深海歷險趣」為主題的特色遊戲場。

    遊戲場將定時撥放故事及海洋音樂，讓孩子「聲」歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落找到安平劍獅的身影。

    特色遊戲場的規劃，經過公共政策平台的互動，以民眾參與模式融合小朋友創意發想，結合故事性活動將遊戲區中把水、沙、礫石，還有地形與遊具設施巧妙結合並搭配遮陽效果，甚至考慮家長休息的位置等。此外，照顧身障孩童或特殊需求族群「玩」的權力，全區採無障礙坡道設置等。

    南市工務局表示，施工單位排除萬難，解決疫情期間材料進口受阻問題，讓工程能如期如質進行，將小朋友的夢想空間，藉著設計與工程實質展現出來，打造一座真正屬於孩童的遊樂王國，預計5月完工，屆時檢驗合格並完成驗收，即可開放使用。

    台南安平港濱歷史公園遊戲場，預計5月完工。（南市工務局提供）

    台南安平港濱歷史公園遊戲場，預計5月完工。（南市工務局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    竹市長春公園升級今開工 串聯社區打造森林小徑、觀水大草皮
    2022/02/25 13:56

    竹市長春公園升級今開工 串聯社區打造森林小徑、觀水大草皮
    前鎮變電所卸載、台銀土地開發 高雄增6公頃綠地公園
    2022/02/16 11:51

    前鎮變電所卸載、台銀土地開發 高雄增6公頃綠地公園

    文明病的剋星！向「惡視力」說掰掰
    公園繩索鞦韆「遭上鎖」變長椅 家長嘆：可惜了設計初衷
    2021/12/11 20:14

    公園繩索鞦韆「遭上鎖」變長椅 家長嘆：可惜了設計初衷
    中市公園「越改越危險」 遊戲場鋪面、地面落差竟達20公分
    2021/11/19 17:30

    中市公園「越改越危險」 遊戲場鋪面、地面落差竟達20公分
    臺南市今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播