耗資4千多萬 台南港濱公園特色遊戲場5月完工

台南安平港濱歷史公園遊戲場，以「深海歷險趣」為設計主題。（南市工務局提供）

2022/03/01 09:09

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南市政府耗資4千多萬打造安平港濱公園遊戲場，是台南市區最大特色遊戲公園，主要高塔型複合遊具已組裝完成，整體工程進度達43.55％，預計5月完工，待取得檢驗合格證明並完成驗收，即可開放使用。

港濱歷史公園特色遊戲場，占地約1公頃，建設經費逾4千萬元，是目前投入最多經費，也是台南首創由一群家長陪著孩子一起參與工作坊勾勒遊戲方向，並與專家學者探討後凝聚共識，經票選以「深海歷險趣」為主題的特色遊戲場。

遊戲場將定時撥放故事及海洋音樂，讓孩子「聲」歷其境，跟著主角小鯨魚一起越過大鯨魚土丘、急流海溝、珊瑚礁叢和綠藻山洞，也可以在遊戲場的角落找到安平劍獅的身影。

特色遊戲場的規劃，經過公共政策平台的互動，以民眾參與模式融合小朋友創意發想，結合故事性活動將遊戲區中把水、沙、礫石，還有地形與遊具設施巧妙結合並搭配遮陽效果，甚至考慮家長休息的位置等。此外，照顧身障孩童或特殊需求族群「玩」的權力，全區採無障礙坡道設置等。

南市工務局表示，施工單位排除萬難，解決疫情期間材料進口受阻問題，讓工程能如期如質進行，將小朋友的夢想空間，藉著設計與工程實質展現出來，打造一座真正屬於孩童的遊樂王國，預計5月完工，屆時檢驗合格並完成驗收，即可開放使用。

台南安平港濱歷史公園遊戲場，預計5月完工。（南市工務局提供）

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