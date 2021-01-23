台南市區走春添亮點 西羅殿元宵燈會啟燈

南勢街西羅殿籌辦「牛轉乾坤」春節元宵燈會，今晚舉辦啟燈儀式。（記者王姝琇攝）

2021/01/23 21:08

〔記者王姝琇／台南報導〕台南市西羅殿籌辦春節元宵燈會今晚（23日）由市長黃偉哲主持啟燈。西羅殿結合傳統花燈、創意花燈和900盞彩繪燈籠，即日起至3月1日展出，為今年走春增添新亮點！

西羅殿首辦燈節，力邀獲文資登錄的北港工藝師吳登興製作神像花燈，吳登興以廟內神尊形象打造3米高廣澤尊王及其夫人妙應仙妃花燈，期間特地茹素以求靜心。吳登興說，尤其做神明臉部線條時更需靜心，因為即便0.1公分差池都會顯得很不自然。吳登興的作品強調自然，主角依坐姿形成的衣服皺摺也不容忽視，服裝細部圖騰更是講究。此外，他也另外打造1座巨型金牛花燈，象徵牛轉乾坤、招財進寶。

除了傳統花燈，西羅殿也串連南台科大師生以十三太保為題，設計結合聲光效果的創意花燈，還有一座「飛龍在天」及傳統宮燈展出。廟方強調，西羅殿的元宵燈會不止是燈會，年輕學子參與籌辦更能認識傳統廟宇文化與歷史；南台科大也邀國小學童彩繪900盞燈籠，製作紅燈籠網美牆，讓民眾拍照打卡。

而緊鄰的神農街元宵花燈也將於30日正式開展，屆時將高掛600顆燈籠；30日、31日於海安觀光商圈還有首屆台南甜點節，周遭勢必會迎來不少人潮，各單位都祭出嚴格的防疫措施，盼在艱困中活動能順利進行。

南勢街西羅殿籌辦「牛轉乾坤」春節元宵燈會，今晚由市長黃偉哲蒞臨主持啟燈儀式。（記者王姝琇攝）

難得一見的傳統宮燈也高掛在西羅殿春節元宵燈會現場。（記者王姝琇攝）

西羅殿籌辦春節元宵燈會今晚啟燈。（記者王姝琇攝）

南台科大創意花燈－飛龍在天。（記者王姝琇攝）

結合聲光效果的創意花燈十三太保燈。（記者王姝琇攝）

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