彰化辦設計展 小西商圈先改造

彰化市小西商圈推出水藍色斑馬線，並融入歷史文化與小吃美食的符號。（記者劉曉欣攝）

2024/09/23 05:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕二○二五年台灣設計展將由彰化縣接棒，彰化市「小西商圈」已啟動改造計畫，首先登場的是水藍色的斑馬線，融入商圈布業、成衣與高賓閣的歷史元素，以及肉圓、糯米炸與咖啡廳美食文化的語彙圖案，接下來進行街口小公園改造，讓商圈亮起來。

彰化市公所表示，小西商圈改造計畫是由經濟部商業發展署委託台灣設計研究院所執行，將全面導入美學設計，達到活化在地經濟的目的。由於小西商圈除了知名的肉圓、素食麵老店，更是布業、成衣聚集的商圈，同時還有縣定古蹟高賓閣，為日治時期藝文人士往來的高級料理屋，在台鐵接手後一度成為鐵路醫院。

台灣設計研究院專案經理張竣能表示，改造計畫目前正在進行中，已劃設的水藍色斑馬線位於陳稜路、永興街口、以及長安街口。此外，在陳稜路、永興街口部分的斑馬線，畫上代表小西商圈小吃文化的「叉匙」、「桌椅」、「茶杯」符號，呈現商圈活絡好客的氣氛。同時也畫上商圈吉祥物「錢鼠」，以及商圈地標建物「高賓閣」與「衣服」的圖案。

張竣能指出，接下來將進行小公園改造，延續水藍色彩，導入全新設計，在巷口部分將有藍色虛線作為引導線，並在車站廣場的三角公園打造入口意象，導引融入美學，提高小西商圈的品牌形象。

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