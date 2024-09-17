再造水果天堂 梨山農友汰換果樹

梨山農友近幾年加強汰換老化果樹，在既有蘋果樹（右）旁再栽種新的蘋果樹苗（左）。（記者歐素美攝）

2024/09/17 05:30

福壽山農場引進日本水蜜桃及蘋果新品種樹苗 擬明年開春嫁接

記者歐素美、張軒哲／專題報導

梨山是台灣溫帶水果天堂及最大產地！種植面積約四千公頃，因果樹老化、產值下降，福壽山農場去年引進日本水蜜桃及蘋果新品種樹苗檢疫，預計明年開春嫁接，擇優汰換果樹；梨山地區果農這幾年更大量補植、逐步汰換果樹。

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種植面積約4000公頃

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉的父親，是第一代到梨山開墾種果樹的閩南人，他回憶說，一九六○年代，一顆蘋果要價五十元，是工人一天的薪水，政府為促進經濟，鼓勵民眾上山開墾，許多人至梨山租地種水果，造就梨山繁華一時！

早年種蘋果 繁華一時

中華民國寄接梨發展協會理事長楊湋釧也說，早期種幾十棵蘋果，收入就可生活一年，蘋果可說是「黃金錢」！直到一九七八年政府開放蘋果進口，蘋果價格崩盤，農友紛改種梨等其他作物，但溫帶水果在台灣仍屬高經濟作物。

武陵農場及福壽山農場是退輔會在梨山的兩大農場，一九五八年左右即開始種植溫帶果樹，雪霸國家公園成立後，武陵逐步轉型觀光，目前種植水蜜桃及蘋果不到二公頃；福壽山農場果樹種植面積近廿公頃，則以蘋果為大宗。

新樹5年可收成 再砍除老樹

羅進玉說，這幾年梨山農友也紛紛更新補植果樹，因果樹約需五年才具經濟價值，果農會先在原有果樹旁種植圓葉海棠、鳥梨或苦桃等砧木，待砧木長成再嫁接蘋果、梨子或水蜜桃，或直接購買樹苗種植，待可收成，再砍除老樹，以求不影響收益。

台中市農業局表示，梨山早期梨子以廿世紀梨為主，後改為新世紀梨及雪梨，東勢高接梨興起，為提供農友梨穗，改種新興梨，後因氣候暖化，新世紀梨及雪梨受影響，目前以甘露梨為大宗；水蜜桃有白鳳、中津白桃和瀨戶內白桃等品種，因氣候暖化，目前以上海蜜為主；農友說，因氣候變化及消費者喜好改變，梨山蘋果目前以富士最受歡迎，這些年也廣植甜柿，品種以次郎及富有最多。

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