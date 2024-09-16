台中老年人口增 樂齡中心經費反縮減

台中樂齡學習中心經費及服務不增反減，民進黨市議員陳俞融要求市府全面檢討改進。 （陳俞融提供）

2024/09/16 05:30

〔記者歐素美／台中報導〕審計部台中審計處報告指出，台中市五十五歲以上人口持續增長，但多個行政區樂齡中心經費及課程時數逐年下降，未見市府相應調整經費比例，影響長輩學習成效和意願，更在教育部的樂齡學習政策評鑑中成績退步，議員陳俞融要求市府重視並改善。

教育局回應指出，全市廿九個行政區均設置樂齡學習中心，去年拓點數達一七六處、開課時數總八七二七小時，參與學員達十七萬二八八六人次，今年並獲教育部評鑑為優等，二○二一年至二○二二年拓點成長情況不佳，主因受疫情影響，未來將於高齡人口密集的行政區積極尋覓拓點，提供長輩近便、安全及優質的學習環境。

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教育部評鑑降級 要求中市府改善

據審計部台中審計處指出，二○二一至二○二三年，台中市五十五歲以上長者占比分別為廿八．五二％、廿九．三二％及三○．一三％，呈成長趨勢，但三年來樂齡學習計畫經費分別為一○九六萬餘元、一○九五萬餘元及一○八六萬餘元，不增反減，經教育部評鑑，前年為優等，去年竟降為甲等，要求市府督導改善及研究創新措施，以提升服務成效。

陳俞融指出，台中市五十五歲以上人口從二○二一年的八○二三七五人，增加至二○二三年的八五七五七○人，短短兩年成長率高達六．八八％，樂齡學習中心的資源配置卻未能跟上成長趨勢。

議員︰可仿效新北建立專門網站

例如北屯樂齡學習中心的經費從二○二一年的五十二萬元，去年減少至四十六萬元，降幅達十一％；大里樂齡學習中心的服務據點從二○二一年拓展十二個點至去年僅拓兩個點；豐原樂齡學習中心的課程時數也從二○二一年的五一八小時，去年減少至四二二小時。

陳俞融呼籲市府正視問題，立即採取行動，全面檢討並調整樂齡學習中心的資源配置，使之與長者人口增長趨勢相匹配，特別是在長輩人口密集行政區優先增加投入，並建議中市府可仿效新北市建立專門網站，方便報名及查詢課程，並加強宣傳力度，使更多長者受益，促進活躍老化的目標，為台中市長者打造優質的學習環境。

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