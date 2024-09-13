醫師國考一階 興大後醫系全通過

中興大學首屆學士後醫學系學生挑戰國考，廿三人全數通過一階測驗。（興大提供）

2024/09/13 05:30

〔記者蘇孟娟／台中報導〕中興大學學士後醫學系後醫系（簡稱後醫系）第一屆學生挑戰醫師國考，廿三人全數通過專技高考醫師第一階段考試，通過率百分之百，遠高於全國總及格率五成五；興大指出，大部分的同學從寒假開始準備國考，二下時學校也不會有過多的課業負擔，讓同學們能在半年中專心備考奏效。

中興大學二○二二年創辦醫學院與學士後醫學系，是中部唯一的國立醫學院，每屆招收廿三名公費生，與台中榮總、彰化基督教醫院、童綜合醫院與秀傳醫療體系合作，以培養偏鄉醫療人才為目標。

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興大指出，首屆學生廿三人全數通過成醫之路的第一階段測驗，系上師生均極振奮。

興大後醫系一一一級學生代表張宏軒說，興大後醫系雖然是新設立的學系，但與台中榮總合作的大體解剖課，在中榮新建置的大體實驗室上課，有經驗豐富的臨床解剖師資，讓學生在解剖科目打下良好的基礎，加上入學考本來就有考生物化學，等於提前複習過一次，國考時較得心應手；這次全員通過一階測驗，讓大家對後續的臨床學習都增加不少信心，會持續力拚二年後的二階國考。

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